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Трансляція боксу в кінотеатрі Multiplex. Усик vs Белью*

Трансляція боксу в кінотеатрі Multiplex. Усик vs Белью*
10 листопада у кінотеатрі Multiplex Промінь відбудеться трансляція бою українського абсолютного чемпіона Олександра Усика проти Тоні Белью.

"Лише в кінотеатрі ви зможете відчути повний ефект присутності на рингу. На кону усі мої пояси, це занадто багато, аби пропустити подію" – заявив Усик у себе в соціальних мережах.

Придбати квитки на подію можна за посиланням : http://bit.ly/2PF51g9


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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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