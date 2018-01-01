Трансляція боксу в кінотеатрі Multiplex. Усик vs Белью*

Олександра Усика проти Тоні Белью.



"Лише в кінотеатрі ви зможете відчути повний ефект присутності на рингу. На кону усі мої пояси, це занадто багато, аби пропустити подію" – заявив Усик у себе в соціальних мережах.



Придбати квитки на подію можна за посиланням :





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 листопада у кінотеатрі Multiplex Промінь відбудеться трансляція бою українського абсолютного чемпіонапроти"Лише в кінотеатрі ви зможете відчути повний ефект присутності на рингу. На кону усі мої пояси, це занадто багато, аби пропустити подію" – заявив Усик у себе в соціальних мережах.Придбати квитки на подію можна за посиланням : http://bit.ly/2PF51g9

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію