Діяли під виглядом нацгвардійців: подробиці розбійного нападу на волинянина





Про це інформує прес-служба



Нагадаємо, що правоохоронці затримали учасників організованого угруповання, причетного до здійснення низки розбійних нападів на території України.



Правоохоронці встановили, що зловмисники спеціалізувалися на вчиненні розбоїв, грабежів та вимаганні коштів у населення в різних регіонах країни. При цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії.



За наявною в СБУ інформацією бандити планували розширити «географію» своєї злочинної діяльності, для чого вони прибули з Київщини на Волинь.



Зловмисники були затримані в Маневицькому районі під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця.



У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України перевіряється причетність зазначених осіб до вчинення інших злочинів на території України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Троє злочинців, які в Маневицькому районі у масках з пістолетом вчинили розбійний напад на чоловіка , діяли під виглядом нацгвардійців.Про це інформує прес-служба УСБУ у Волинській області Нагадаємо, що правоохоронці затримали учасників організованого угруповання, причетного до здійснення низки розбійних нападів на території України.Правоохоронці встановили, що зловмисники спеціалізувалися на вчиненні розбоїв, грабежів та вимаганні коштів у населення в різних регіонах країни. При цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії.За наявною в СБУ інформацією бандити планували розширити «географію» своєї злочинної діяльності, для чого вони прибули з Київщини на Волинь.Зловмисники були затримані в Маневицькому районі під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця.У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України перевіряється причетність зазначених осіб до вчинення інших злочинів на території України.

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