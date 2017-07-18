Діяли під виглядом нацгвардійців: подробиці розбійного нападу на волинянина
Сьогодні, 17:03
Троє злочинців, які в Маневицькому районі у масках з пістолетом вчинили розбійний напад на чоловіка, діяли під виглядом нацгвардійців.
Про це інформує прес-служба УСБУ у Волинській області.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали учасників організованого угруповання, причетного до здійснення низки розбійних нападів на території України.
Правоохоронці встановили, що зловмисники спеціалізувалися на вчиненні розбоїв, грабежів та вимаганні коштів у населення в різних регіонах країни. При цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії.
За наявною в СБУ інформацією бандити планували розширити «географію» своєї злочинної діяльності, для чого вони прибули з Київщини на Волинь.
Зловмисники були затримані в Маневицькому районі під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця.
У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України перевіряється причетність зазначених осіб до вчинення інших злочинів на території України.
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Про це інформує прес-служба УСБУ у Волинській області.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали учасників організованого угруповання, причетного до здійснення низки розбійних нападів на території України.
Правоохоронці встановили, що зловмисники спеціалізувалися на вчиненні розбоїв, грабежів та вимаганні коштів у населення в різних регіонах країни. При цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії.
За наявною в СБУ інформацією бандити планували розширити «географію» своєї злочинної діяльності, для чого вони прибули з Київщини на Волинь.
Зловмисники були затримані в Маневицькому районі під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця.
У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України перевіряється причетність зазначених осіб до вчинення інших злочинів на території України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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