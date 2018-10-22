У Чернівцях хлопчик помер від менінгококової інфекції





Про це в понеділок, 22 жовтня, - повідомляє



В обласному лабораторному центрі МОЗ розповіли, що у дитини був стрімкий перебіг захворювання. Ще в п'ятницю хлопчик приходив на уроки і добре себе почував. Однак уже в понеділок вранці він помер.



У школі працюватимуть медики і фахівці лабораторного центру. Вони обстежують усіх дітей і педагогів, які перебували в контакті з хворим, оскільки менінгіт передається повітряно-крапельним шляхом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях від менінгококової інфекції помер третьокласник школи.Про це в понеділок, 22 жовтня, - повідомляє Чернівецький промінь В обласному лабораторному центрі МОЗ розповіли, що у дитини був стрімкий перебіг захворювання. Ще в п'ятницю хлопчик приходив на уроки і добре себе почував. Однак уже в понеділок вранці він помер.У школі працюватимуть медики і фахівці лабораторного центру. Вони обстежують усіх дітей і педагогів, які перебували в контакті з хворим, оскільки менінгіт передається повітряно-крапельним шляхом.

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