У Чернівцях хлопчик помер від менінгококової інфекції
Сьогодні, 17:20
У Чернівцях від менінгококової інфекції помер третьокласник школи.
Про це в понеділок, 22 жовтня, - повідомляє Чернівецький промінь.
В обласному лабораторному центрі МОЗ розповіли, що у дитини був стрімкий перебіг захворювання. Ще в п'ятницю хлопчик приходив на уроки і добре себе почував. Однак уже в понеділок вранці він помер.
У школі працюватимуть медики і фахівці лабораторного центру. Вони обстежують усіх дітей і педагогів, які перебували в контакті з хворим, оскільки менінгіт передається повітряно-крапельним шляхом.
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Про це в понеділок, 22 жовтня, - повідомляє Чернівецький промінь.
В обласному лабораторному центрі МОЗ розповіли, що у дитини був стрімкий перебіг захворювання. Ще в п'ятницю хлопчик приходив на уроки і добре себе почував. Однак уже в понеділок вранці він помер.
У школі працюватимуть медики і фахівці лабораторного центру. Вони обстежують усіх дітей і педагогів, які перебували в контакті з хворим, оскільки менінгіт передається повітряно-крапельним шляхом.
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