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На Волині знайшли фуру з краденою нафтою. ФОТО

На Волині знайшли фуру з краденою нафтою. ФОТО
На Волині вилучили викрадені на Рівненщині нафтопродукти.

Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про придбання та зберігання майна, одержаного злочинним шляхом (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 198 КК України), - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

У ході розслідування правохоронці провели санкціонований судом обшук на території одного з підприємств обласного центру Волині, у ході якого виявили та вилучили автомобіль, завантажений пластмасовими ємностями для зберігання нафтопродуктів, такі ємності – заповнені та порожні, резиновий резервуар із нафтопродуктами та обладнання, призначене для їх перекачування.

На вилучені матеріальні цінності накладено арешт.

Одночасно рівненськими правоохоронцями провели операцію із затримання зловмисників, які, здійснюючи "врізки" у найбільшу в світі систему магістральних нафтопроводів "Дружба" на території Рівненської області, викрадали звідти нафтопродукти.

Чи були вилучені на Волині нафтопродукти викрадені із нафтопроводу на Рівненщині - з'ясує слідство.

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На Волині знайшли фуру з краденою нафтою. ФОТО
На Волині знайшли фуру з краденою нафтою. ФОТО
На Волині знайшли фуру з краденою нафтою. ФОТО
На Волині знайшли фуру з краденою нафтою. ФОТО

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Теги: нафта, крадіжка, Волинь
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