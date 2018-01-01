На Волині знайшли фуру з краденою нафтою. ФОТО

На Волині вилучили викрадені на Рівненщині нафтопродукти.Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про придбання та зберігання майна, одержаного злочинним шляхом (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 198 КК України), - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.У ході розслідування правохоронці провели санкціонований судом обшук на території одного з підприємств обласного центру Волині, у ході якого виявили та вилучили автомобіль, завантажений пластмасовими ємностями для зберігання нафтопродуктів, такі ємності – заповнені та порожні, резиновий резервуар із нафтопродуктами та обладнання, призначене для їх перекачування.На вилучені матеріальні цінності накладено арешт.Одночасно рівненськими правоохоронцями провели операцію із затримання зловмисників, які, здійснюючи "врізки" у найбільшу в світі систему магістральних нафтопроводів "Дружба" на території Рівненської області, викрадали звідти нафтопродукти.Чи були вилучені на Волині нафтопродукти викрадені із нафтопроводу на Рівненщині - з'ясує слідство.