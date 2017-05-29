Відволікся на Марину: водій автобуса «Дизель шоу» розповів про смертельну аварію

Михайло Манюк відволікся на Марину Поплавську, яка сиділа поряд із ним.



Про це він розповів журналістам перед початком судового засідання в Шевченківському районному суді Києва, - передає



"В момент обгону, можливо, відволікся на Марину, і пізно побачив габаритні вогні вантажівки", - зазначив водій. Він також додав, що пам’ятає, як Марина Поплавська підійшла до нього і сказала, що дуже хоче в Житомир, поспішає додому. За його словами, акторка погано себе почувала – в неї боліла спина, вона міряла тиск біля водія.



При цьому він завірив, що практично завжди їздить з оптимальною швидкістю - від 90 до 95 км/год.



Також водій зізнався, що крім "Дизель шоу" возив також ФК "Маестро" – переважно вночі. Кожні півтори години відпочиває, як це положено за нормативами.



"Я досвідчений водій. І 450-500 км дозволяється одному водію", - додав він. При цьому, за його словами, фатальний для шоу маршрут був прорахований заздалегідь – між Луцьком і Львовом, Львовом і Житомиром мали бути ночівлі в готелі. Однак плани керівництва помінялися, і він отримав наказ виїжджати без належного відпочинку.



Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, Шевченківський районний суд міста Києва у понеділок розгляне клопотання щодо водія автобуса, який підозрюється у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинула зірка гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.



20 жовтня, актриса шоу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В момент зіткнення із вантажівкою водій мікроавтобуса "Дизель шоу"відволікся на Марину Поплавську, яка сиділа поряд із ним.Про це він розповів журналістам перед початком судового засідання в Шевченківському районному суді Києва, - передає УНН "В момент обгону, можливо, відволікся на Марину, і пізно побачив габаритні вогні вантажівки", - зазначив водій. Він також додав, що пам’ятає, як Марина Поплавська підійшла до нього і сказала, що дуже хоче в Житомир, поспішає додому. За його словами, акторка погано себе почувала – в неї боліла спина, вона міряла тиск біля водія.При цьому він завірив, що практично завжди їздить з оптимальною швидкістю - від 90 до 95 км/год.Також водій зізнався, що крім "Дизель шоу" возив також ФК "Маестро" – переважно вночі. Кожні півтори години відпочиває, як це положено за нормативами."Я досвідчений водій. І 450-500 км дозволяється одному водію", - додав він. При цьому, за його словами, фатальний для шоу маршрут був прорахований заздалегідь – між Луцьком і Львовом, Львовом і Житомиром мали бути ночівлі в готелі. Однак плани керівництва помінялися, і він отримав наказ виїжджати без належного відпочинку.Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, Шевченківський районний суд міста Києва у понеділок розгляне клопотання щодо водія автобуса, який підозрюється у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинула зірка гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.20 жовтня, актриса шоу Марина Поплавська загинула в ДТП по дорозі зі Львова до Києва , ще два актори госпіталізовані "без загроз для життя". За попередніми даними, водій автобуса "Неоплан", в якому їхали артисти "Дизель шоу", не впорався з управлінням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем. За даними поліції, ДТП сталося о 5:55 на 28 км автотраси Київ-Чоп біля села Мила.

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