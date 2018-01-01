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Цілі Луцька до 2030 року: бачення Андрія Покровського

Цілі Луцька до 2030 року: бачення Андрія Покровського
У Луцькій міській раді не можуть сформувати чітку стратегією розвитку міста. Аби зрозуміти, як розвивати обласний центр Волині, влада попросила надати пропозиції депутатів та інших свідомих та активних громадян.

Так, депутат Луцької міської ради Андрій Покровський запропонував своє бачення того, якими мають бути стратегічні цілі розвитку міста, та опублікував їх на Facebook-сторінці своєї приймальні, - пише Конкурент.

"Ми пропонуємо свій варіант стратегічних цілей розвитку Луцька, який базується на принципах Громадянського Руху "СВІДОМІ", досвіді розвитку бізнесу та соціальних проектів у нашому місті. Кожна з них містить більше десяти операційних цілей, детально з якими можна ознайомитися, переглянувши наступні фото", - йдеться у дописі.

Серед стратегічних цілей розвитку Луцька Андрій Покровський виділяє наступні:

відкритість влади, підтримка та розвиток місцевого бізнесу;
сучасне міське господарство;
комфортні умови для життя та розвитку лучан і гостей міста.
Кожна з цих цілей включає в себе понад десяток операційних цілей.

"Стратегічні цілі – це фундамент, на основі якого буде сформовано цілісне бачення розвитку міста на наступні десятиліття. Саме тому ми прагнемо почути думки експертів, депутатів та простих лучан щодо цього "фундаменту" перед тим, як перейти до підготовки основного документу – Стратегії розвитку Луцька", - йдеться у дописі.

Також Андрій Покровський спільно із Громадянським Рухом "СВІДОМІ" закликає детально вивчити досвід стратегічного планування декількох європейських міст, у тому числі міст-партнерів Луцька, взяти з їхніх стратегій та їхньої реалізації те, від чого реально відчувають користь люди, те, без чого неможливо стати сучасним і комфортним містом у Європі.

Нагадаємо, що стратегічний документ уже розробила громадська організація "Асоціація регіонального розвитку", яку очолює Петро Гоцалюк. Однак депутатський склад так її і не прийняв.

Цілі Луцька до 2030 року: бачення Андрія Покровського
Цілі Луцька до 2030 року: бачення Андрія Покровського
Цілі Луцька до 2030 року: бачення Андрія Покровського

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Теги: Андрій Покровський
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