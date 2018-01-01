Подорож у Париж від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 21:40
Завжди мріяли побувати у Франції? ТРЦ «ПортCity» розігрує подорож до Парижу.
Умови зовсім прості! З 20 жовтня по 30 листопала робіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі.
30 листопада о 19:30 відбудеться розіграш та оголошення результатів.
Випробовуйте свою удачу.
ТРЦ «ПортCity» знає, як підіймати настрій та радувати своїх гостей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Умови зовсім прості! З 20 жовтня по 30 листопала робіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі.
30 листопада о 19:30 відбудеться розіграш та оголошення результатів.
Випробовуйте свою удачу.
ТРЦ «ПортCity» знає, як підіймати настрій та радувати своїх гостей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 22:00
Подорож у Париж від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 21:40
У селі на Волині відбулась екологічна акція. ФОТО
Сьогодні, 21:38
У Львові жінка випала з травмаю: її госпіталізували
Сьогодні, 21:20
Дитячий Halloween у «Смугастому носорозі»*
Сьогодні, 20:59