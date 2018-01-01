Подорож у Париж від ТРЦ «ПортCity»*

Завжди мріяли побувати у Франції? ТРЦ «ПортCity» розігрує подорож до Парижу.Умови зовсім прості! З 20 жовтня по 30 листопала робіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі.30 листопада о 19:30 відбудеться розіграш та оголошення результатів.Випробовуйте свою удачу.ТРЦ «ПортCity» знає, як підіймати настрій та радувати своїх гостей.