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Подорож у Париж від ТРЦ «ПортCity»*

Подорож у Париж від ТРЦ «ПортCity»*
Завжди мріяли побувати у Франції? ТРЦ «ПортCity» розігрує подорож до Парижу.

Умови зовсім прості! З 20 жовтня по 30 листопала робіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі.

30 листопада о 19:30 відбудеться розіграш та оголошення результатів.
Випробовуйте свою удачу.

ТРЦ «ПортCity» знає, як підіймати настрій та радувати своїх гостей.

Подорож у Париж від ТРЦ «ПортCity»*


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Теги: Порт сіті
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