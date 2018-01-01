Чи усі волинські породіллі отримали «пакунок малюка»

«Пакунки малюка» продовжують видавати породіллям Волині.22 жовтня в область надійшла ще одна партія одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Їхня загальна кількість – 462. Загалом з вересня Волинь отримала майже півтори тисячі боксів, - повідомили у Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації.Отримані «бейбі бокси» передадуть органам соціального захисту населення для їх подальшої видачі батькам за місцем проживання новонародженої дитини.Слід зазначити, що у період із 1 вересня по 20 жовтня, в пологових будинках (відділеннях) області народилося 1 тис. 626 немовлят. Відтак, допомогою наразі забезпечили 91 % сімей, в яких народилася дитина.Така ситуація виникла у зв’язку з недотриманням управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів (ЮНОПС) графіку поставки допомоги. Тож, за повідомленням ЮНОПС, наступна поставка «пакунків малюка» очікується вже 29 жовтня. До слова, цього року Урядом уперше запроваджений такий вид допомоги для новонароджених, як «пакунок малюка». В результаті, українські сім’ї при народженні дитини отримують набір із 25-ти необхідних речей для немовлят.Окрім одягу та інших важливих для дитини речей, пакунок містить інформаційні матеріали, які допоможуть батькам у догляді за дитиною.