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На Волині п'яна жінка кидалася на медиків «швидкої»

На Волині п'яна жінка кидалася на медиків «швидкої»
На Волині нетвереза жінка погрожувала медикам та кидалася на них з палицею за камінням.

До центральної оперативної диспетчерської надійшов виклик із села Ковельського райому, в якому жінка повідомила про те, що у її чоловіка «кров’яна рвота», - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Приїхавши на місце виклику, фельдшер застала таку картину: на вулиці, поблизу будинку нетверезі чоловік та жінка голосно з’ясовують стосунки. Фельдшер спробувала вияснити, кому ж насправді потрібна медична допомога. Нетверезий чоловік відмовився від допомоги, а жінка почала голосно лаятись, погрожувати і кидатись камінням.

"Після того, як чоловік спробував заспокоїти жінку і вибачитись за поведінку дружини вона вхопила палицю і кинулась на медиків і чоловіка", - повідомили медики.

Про ситуацію, яка склалась на місці виклику фельдшер була змушена доповісти старшому лікарю ЦОД і викликати поліцію. Патрульні поліцейські, які приїхали з Ковеля на місце події, склали протокол про виклик як завідомо неправдивий.

Н"а Волині за дев’ять місяців 2018р. було здійснено 1066 безрезультатних виїздів бригад ЕМД. У Ковельському районі – 121 виїзд. У села прилеглі до смт. Голоби – 8. За той самий період зафіксовано 1688 випадків смерті громадян до приїзду бригад екстреної медичної допомоги. Варто замислитись: а чи справді тому, хто вживає алкоголь, потрібна медична допомога?!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: алкоголь, медики, бійка
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Коментарі 1
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Полішня п"є до безпам"яті.
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