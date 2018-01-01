У селі на Волині відбулась екологічна акція. ФОТО





Зелені насадження висаджували працівники сільської ради, депутати та громадські активісти, – йдеться на сайті



Акція має на меті не лише збільшення кількості зелених насаджень, але й згуртування представників громади довкола ідеї дбайливого ставлення до довкілля. Екологічна ініціатива спрямована на прибирання, благоустрій засмічених зелених зон, а також місць громадського відпочинку.



Подібні заходи підвищують екологічну свідомість населення та привертають увагу до необхідності збереження тих небагатьох природних територій, що збереглися донині.



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