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У селі на Волині відбулась екологічна акція. ФОТО

У селі на Волині відбулась екологічна акція. ФОТО
У селі Промінь Луцького району провели акцію «Посади дерево».

Зелені насадження висаджували працівники сільської ради, депутати та громадські активісти, – йдеться на сайті Боратинської сільської ради.

Акція має на меті не лише збільшення кількості зелених насаджень, але й згуртування представників громади довкола ідеї дбайливого ставлення до довкілля. Екологічна ініціатива спрямована на прибирання, благоустрій засмічених зелених зон, а також місць громадського відпочинку.

Подібні заходи підвищують екологічну свідомість населення та привертають увагу до необхідності збереження тих небагатьох природних територій, що збереглися донині.
У селі на Волині відбулась екологічна акція. ФОТО
У селі на Волині відбулась екологічна акція. ФОТО
У селі на Волині відбулась екологічна акція. ФОТО
У селі на Волині відбулась екологічна акція. ФОТО
У селі на Волині відбулась екологічна акція. ФОТО

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Теги: Промінь, акція, дерево
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