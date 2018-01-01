На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО

На Волині водій не впорався з керуванням та злетів з дороги.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Аварія трапилася 22 жовтня.«Майже цілий день на дорозі був туман, видимість була поганою. Незважаючи на це, водії перевищували швидкість. Один з них, не справившись з керуванням, виїхав у кювет та зазнав тілесних ушкоджень», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Віталій.