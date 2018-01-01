На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 22:00
На Волині водій не впорався з керуванням та злетів з дороги.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Аварія трапилася 22 жовтня.
«Майже цілий день на дорозі був туман, видимість була поганою. Незважаючи на це, водії перевищували швидкість. Один з них, не справившись з керуванням, виїхав у кювет та зазнав тілесних ушкоджень», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Віталій.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Аварія трапилася 22 жовтня.
«Майже цілий день на дорозі був туман, видимість була поганою. Незважаючи на це, водії перевищували швидкість. Один з них, не справившись з керуванням, виїхав у кювет та зазнав тілесних ушкоджень», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Віталій.
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