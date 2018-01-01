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На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО

На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
На Волині водій не впорався з керуванням та злетів з дороги.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Аварія трапилася 22 жовтня.

«Майже цілий день на дорозі був туман, видимість була поганою. Незважаючи на це, водії перевищували швидкість. Один з них, не справившись з керуванням, виїхав у кювет та зазнав тілесних ушкоджень», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Віталій.

На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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