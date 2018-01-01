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Волинські поліцейські з радарами продовжують ловити «шумахерів»

Волинські поліцейські з радарами продовжують ловити «шумахерів»
На ділянці дороги Н-22 інспектори зупинили 25 водіїв за перевищення швидкості.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

144 км/год – такою була максимальна швидкість, зафіксована 22 жовтня луцькими патрульними приладом TruCam.

14 з них перевищили швидкість більш, ніж на 20 кілометрів, ще 11 – більш, ніж на 50 кілометрів.

Штрафи за це – 255 і 510 гривень відповідно.

«Майже цілий день на дорозі був туман, видимість була поганою. Незважаючи на це, водії перевищували швидкість. Один з них, не справившись з керуванням, виїхав у кювет та зазнав тілесних ушкоджень», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Віталій.

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Теги: водій, Волинь, TruCam, поліція
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