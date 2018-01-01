У Луцьку вшановуватимуть загиблих атовців





Про це повідомили на сторінці «Члени родин загиблих в АТО Надія» у Facebook.



Перед початком вечора пам'яті Панахида за загиблими о 12:00.



Відкриття фотовиставки - 12:45-13:30.



13:30 - вечір пам'яті у драмтеатрі.



Після вечора – покладання квітів до фотостенду 14:50 - 15:15.



Вшанування полеглих Героїв на Алеї Слави у селі Гаразджа 15:45 - 16:30.



Родини загиблих запрошують учасників бойових дій та усіх небайдужих Волинян долучитися до заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 28 жовтня, у Луцьку проведуть вечір пам'ять загиблих в АТО.Про це повідомили на сторінці «Члени родин загиблих в АТО Надія» у Facebook.Перед початком вечора пам'яті Панахида за загиблими о 12:00.Відкриття фотовиставки - 12:45-13:30.13:30 - вечір пам'яті у драмтеатрі.Після вечора – покладання квітів до фотостенду 14:50 - 15:15.Вшанування полеглих Героїв на Алеї Слави у селі Гаразджа 15:45 - 16:30.Родини загиблих запрошують учасників бойових дій та усіх небайдужих Волинян долучитися до заходів.

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