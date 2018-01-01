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У Луцьку вшановуватимуть загиблих атовців

У Луцьку вшановуватимуть загиблих атовців
У неділю, 28 жовтня, у Луцьку проведуть вечір пам'ять загиблих в АТО.

Про це повідомили на сторінці «Члени родин загиблих в АТО Надія» у Facebook.

Перед початком вечора пам'яті Панахида за загиблими о 12:00.

Відкриття фотовиставки - 12:45-13:30.

13:30 - вечір пам'яті у драмтеатрі.

Після вечора – покладання квітів до фотостенду 14:50 - 15:15.

Вшанування полеглих Героїв на Алеї Слави у селі Гаразджа 15:45 - 16:30.

Родини загиблих запрошують учасників бойових дій та усіх небайдужих Волинян долучитися до заходів.

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Теги: Луцьк, атовець, вечір пам'яті
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