У Луцьку вшановуватимуть загиблих атовців
Сьогодні, 22:50
У неділю, 28 жовтня, у Луцьку проведуть вечір пам'ять загиблих в АТО.
Про це повідомили на сторінці «Члени родин загиблих в АТО Надія» у Facebook.
Перед початком вечора пам'яті Панахида за загиблими о 12:00.
Відкриття фотовиставки - 12:45-13:30.
13:30 - вечір пам'яті у драмтеатрі.
Після вечора – покладання квітів до фотостенду 14:50 - 15:15.
Вшанування полеглих Героїв на Алеї Слави у селі Гаразджа 15:45 - 16:30.
Родини загиблих запрошують учасників бойових дій та усіх небайдужих Волинян долучитися до заходів.
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Про це повідомили на сторінці «Члени родин загиблих в АТО Надія» у Facebook.
Перед початком вечора пам'яті Панахида за загиблими о 12:00.
Відкриття фотовиставки - 12:45-13:30.
13:30 - вечір пам'яті у драмтеатрі.
Після вечора – покладання квітів до фотостенду 14:50 - 15:15.
Вшанування полеглих Героїв на Алеї Слави у селі Гаразджа 15:45 - 16:30.
Родини загиблих запрошують учасників бойових дій та усіх небайдужих Волинян долучитися до заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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