У волинянки вилучили величезну пухлину. ФОТО 18+

У жительки Ковеля видалили пухлину вагою 2 з половиною кілограма.Про це повідомили на сторінці Ковель МТМО.«Нещодавно в гінекологічному відділення Ковельського пологового будинку була успішно проведена операція по видаленню такої пухлини вагою 2,5 кг», – пише, автор допису.«Нагадуємо, щоб не допустити такого стану, кожна жінка повинна проходити профілактичне обстеження хоча б раз у рік.Якщо ж у вас вже виявлено фіброміому й ви обрали «спостерігаючу тактику», обстеження повинні проводитись частіше», – йдеться у дописі.