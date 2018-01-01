вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянки вилучили величезну пухлину. ФОТО 18+

У волинянки вилучили величезну пухлину. ФОТО 18+
У жительки Ковеля видалили пухлину вагою 2 з половиною кілограма.

Про це повідомили на сторінці Ковель МТМО.

«Нещодавно в гінекологічному відділення Ковельського пологового будинку була успішно проведена операція по видаленню такої пухлини вагою 2,5 кг», – пише Юлія Юревич, автор допису.

«Нагадуємо, щоб не допустити такого стану, кожна жінка повинна проходити профілактичне обстеження хоча б раз у рік.

Якщо ж у вас вже виявлено фіброміому й ви обрали «спостерігаючу тактику», обстеження повинні проводитись частіше», – йдеться у дописі.

УВАГА – ФОТО 18+!


У волинянки вилучили величезну пухлину. ФОТО 18+

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, операція, пухлина, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинянки вилучили величезну пухлину. ФОТО 18+
Сьогодні, 23:20
У Луцьку вшановуватимуть загиблих атовців
Сьогодні, 22:50
Волинські поліцейські з радарами продовжують ловити «шумахерів»
Сьогодні, 22:28
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 22:00
Подорож у Париж від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 21:40
Схожі новини
У сечовому міхурі волинянина лікарі знайшли... свічку. ФОТО У сечовому міхурі волинянина лікарі знайшли... свічку. ФОТО
11 липень, 10:53
На Волині зловили молодика з наркотиками. ФОТО На Волині зловили молодика з наркотиками. ФОТО
17 жовтень, 09:10
Вулички Ковеля столітньої давнини. РЕТРОФОТО Вулички Ковеля столітньої давнини. РЕТРОФОТО
17 жовтень, 08:47
На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО
04 жовтень, 00:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинянки вилучили величезну пухлину. ФОТО 18+
Сьогодні, 23:20
 0
У Луцьку вшановуватимуть загиблих атовців
Сьогодні, 22:50
 0
Волинські поліцейські з радарами продовжують ловити «шумахерів»
Сьогодні, 22:28
 0
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 22:00
 0
Подорож у Париж від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 21:40
 0
Медіа
відео
1/8