23 жовтня на Волині: гортаючи календар

23 жовтня день народження у волонтера, голови правління ГО "Автомайдан України"(на фото).Сьогодні відзначають День пам’яті Всіх Святих землі Волинської. З цієї нагоди у храмі Всіх святих землі Волинської відбудеться урочиста служба.23 жовтня вже багато років поспіль ми возносимо молитви, віддаємо любов і шану святим угодникам волинської землі, які праведним життям освятили рідну землю. Великим і незчисленним є Собор святих угодників і чудотворців землі Волинської.За православним календарем 23 жовтня іменини відзначають Андрій, Антоній, Кирило, Павло, Сергій, Степан і Яків.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.23 жовтня 2009 року Волинському державному училищу культури і мистецтв присвоєно ім’я Ігоря Федоровича Стравінського.