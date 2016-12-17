У місті на Волині невідомі покрали велосипеди. ФОТО





Крадіжка сталися 22 жовтня, пише



Один велосипед поцупили з будинку по вулиці Сірка. Чоловік залишив ввечері транспортний засіб у під’їзді. Вночі, близько 1-ї ночі, вийшов на перекур та помітив, що велосипеда немає.



Зранку чоловік звернувся з заявою до поліції. Про це повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк.



Стало відомо і про ще один випадок викрадення велосипеда з під’їзду будинку по вулиці Гагаріна. Трапилося це вдень, між 14:00 та 16:00. Велосипед був пристібнутий на шнур-замок, який перерізали.



Прохання до тих, хто можливо побачить викрадені велосипеди, звернутися в поліцію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську злодії перерізали замки та вкрали два велосипеди.Крадіжка сталися 22 жовтня, пише БУГ Один велосипед поцупили з будинку по вулиці Сірка. Чоловік залишив ввечері транспортний засіб у під’їзді. Вночі, близько 1-ї ночі, вийшов на перекур та помітив, що велосипеда немає.Зранку чоловік звернувся з заявою до поліції. Про це повідомив керівник Нововолинського відділу поліціїСтало відомо і про ще один випадок викрадення велосипеда з під’їзду будинку по вулиці Гагаріна. Трапилося це вдень, між 14:00 та 16:00. Велосипед був пристібнутий на шнур-замок, який перерізали.Прохання до тих, хто можливо побачить викрадені велосипеди, звернутися в поліцію.

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