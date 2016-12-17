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У місті на Волині невідомі покрали велосипеди. ФОТО

У місті на Волині невідомі покрали велосипеди. ФОТО
У Нововолинську злодії перерізали замки та вкрали два велосипеди.

Крадіжка сталися 22 жовтня, пише БУГ.

Один велосипед поцупили з будинку по вулиці Сірка. Чоловік залишив ввечері транспортний засіб у під’їзді. Вночі, близько 1-ї ночі, вийшов на перекур та помітив, що велосипеда немає.

Зранку чоловік звернувся з заявою до поліції. Про це повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк.

Стало відомо і про ще один випадок викрадення велосипеда з під’їзду будинку по вулиці Гагаріна. Трапилося це вдень, між 14:00 та 16:00. Велосипед був пристібнутий на шнур-замок, який перерізали.

Прохання до тих, хто можливо побачить викрадені велосипеди, звернутися в поліцію.
У місті на Волині невідомі покрали велосипеди. ФОТО
У місті на Волині невідомі покрали велосипеди. ФОТО
У місті на Волині невідомі покрали велосипеди. ФОТО

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Теги: велосипед, крадіжка, Волинь
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