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Волинським школярам показали, як вирощується ліс. ФОТО

Волинським школярам показали, як вирощується ліс. ФОТО
Учням школи села Заброди показали процес вирощення молодих саджанців ялини та хвойних дерев.

Про це пишуть на сайті Волинського ОУЛМГ.

Учні та педагогічні працівники опорного закладу освіти села Заброди відвідали теплично-розсадницький комплекс ДП «Ратнівське ЛМГ».

Учасники навчальної екскурсії мали можливість побачити процес вирощення молодих саджанців ялини та хвойних дерев. Таким чином співпраця ОЗО с.Заброди та ДП «Ратнівське ЛМГ» виходить на якісно новий рівень, – пишуть на сайті навчального закладу.

Наприкінці екскурсії, педагогічним працівникам лісівники передали посадковий матеріал хвойних кущів та дерев, які в майбутньому висадять у Забродах.

Екскурсію провели в рамках реалізації екологічного проекту міні-дендропарк «Хвоя».
Волинським школярам показали, як вирощується ліс. ФОТО
Волинським школярам показали, як вирощується ліс. ФОТО
Волинським школярам показали, як вирощується ліс. ФОТО
Волинським школярам показали, як вирощується ліс. ФОТО

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Теги: лісівники, Волинь, школа, дерево
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