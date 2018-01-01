Волинським школярам показали, як вирощують ліс. ФОТО





Про це пишуть на сайті



Учні та педагогічні працівники опорного закладу освіти села Заброди відвідали теплично-розсадницький комплекс ДП «Ратнівське ЛМГ».



Учасники навчальної екскурсії мали можливість побачити процес вирощення молодих саджанців ялини та хвойних дерев. Таким чином співпраця ОЗО с.Заброди та ДП «Ратнівське ЛМГ» виходить на якісно новий рівень, – пишуть на сайті навчального закладу.



Наприкінці екскурсії, педагогічним працівникам лісівники передали посадковий матеріал хвойних кущів та дерев, які в майбутньому висадять у Забродах.



Екскурсію провели в рамках реалізації екологічного проекту міні-дендропарк «Хвоя».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учням школи села Заброди показали процес вирощення молодих саджанців ялини та хвойних дерев.Про це пишуть на сайті Волинського ОУЛМГ Учні та педагогічні працівники опорного закладу освіти села Заброди відвідали теплично-розсадницький комплекс ДП «Ратнівське ЛМГ».Учасники навчальної екскурсії мали можливість побачити процес вирощення молодих саджанців ялини та хвойних дерев. Таким чином співпраця ОЗО с.Заброди та ДП «Ратнівське ЛМГ» виходить на якісно новий рівень, – пишуть на сайті навчального закладу.Наприкінці екскурсії, педагогічним працівникам лісівники передали посадковий матеріал хвойних кущів та дерев, які в майбутньому висадять у Забродах.Екскурсію провели в рамках реалізації екологічного проекту міні-дендропарк «Хвоя».

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