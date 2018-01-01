«У фільмі немає сюжету, але є атмосфера», – луцький режисер про фільм «Донбас»

Луцький режисерподілився враженнями від фільму«Донбас».Про це він написав на своїй сторінці у Facebook."Щойно повернувся з перегляду фільму Сергія Лозниці «Донбас». Як на мене, то це дуже потужна робота. Це чистий арт-хаус. В фільмі немає сюжету, але є атмосфера. Атмосфера трешу, бруду, тупості, нахабності, безглуздя, анархії, війни. Відомі з Ютюбу сюжети по новому постають перед очима. Робота оператора нереально наближує глядача до подій. В фільмі лише декілька вибухів. Але вони реалістичні. Доповнюють емоціями картину абсурду і смерті. Мене зачепило", - йдеться у дописі.