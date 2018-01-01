На кордоні з Польщею затримали чоловіка з торбою героїну
Сьогодні, 08:31
Заборонений вантаж зловмисник перевозив у схованці, облаштованій під обшивкою в салоні його автомобіля.
На Львівщині у пункті пропуску «Грушів» під час спроби ввезення з Нідерландів 0,5 кг героїну затримано місцевого жителя, - пише Уніан.
Як повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції у Львівській області, партію наркотиків правоохоронці вилучили 21 жовтня.
«Встановлено, що 39-річний львів’янин, використовуючи свої злочинні зв’язки з представниками наркобізнесу в Королівстві Нідерланди, організував контрабандний канал постачання героїну з метою його подальшого збуту на території України. Заборонений вантаж зловмисник перевозив у схованці, облаштованій під обшивкою в салоні його автомобіля», - йдеться у повідомленні.
У результаті ретельної перевірки транспортного засобу оперативники виявили схованку та вилучили з неї близько півкілограма героїнового порошку.
«Вилученої речовини вистачило би на майже 5 тисяч наркотичних доз. Вартість вилученої партії за цінами «чорного ринку» становить більше мільйона гривень», - зазначили у поліції.
Наркодилера затримали, відносно нього відкрито кримінальне провадження за збут наркотиків (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). Згідно з законодавством фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На Львівщині у пункті пропуску «Грушів» під час спроби ввезення з Нідерландів 0,5 кг героїну затримано місцевого жителя, - пише Уніан.
Як повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції у Львівській області, партію наркотиків правоохоронці вилучили 21 жовтня.
«Встановлено, що 39-річний львів’янин, використовуючи свої злочинні зв’язки з представниками наркобізнесу в Королівстві Нідерланди, організував контрабандний канал постачання героїну з метою його подальшого збуту на території України. Заборонений вантаж зловмисник перевозив у схованці, облаштованій під обшивкою в салоні його автомобіля», - йдеться у повідомленні.
У результаті ретельної перевірки транспортного засобу оперативники виявили схованку та вилучили з неї близько півкілограма героїнового порошку.
«Вилученої речовини вистачило би на майже 5 тисяч наркотичних доз. Вартість вилученої партії за цінами «чорного ринку» становить більше мільйона гривень», - зазначили у поліції.
Наркодилера затримали, відносно нього відкрито кримінальне провадження за збут наркотиків (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). Згідно з законодавством фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
Сьогодні, 09:00
Освітянам та медикам Володимира бракує грошей на зарплату
Сьогодні, 08:49
На кордоні з Польщею затримали чоловіка з торбою героїну
Сьогодні, 08:31
Волинянин поділився вражаючими світлинами озера Світязь
Сьогодні, 08:03