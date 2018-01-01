На кордоні з Польщею затримали чоловіка з торбою героїну





На Львівщині у пункті пропуску «Грушів» під час спроби ввезення з Нідерландів 0,5 кг героїну затримано місцевого жителя, - пише



Як повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції у Львівській області, партію наркотиків правоохоронці вилучили 21 жовтня.



«Встановлено, що 39-річний львів’янин, використовуючи свої злочинні зв’язки з представниками наркобізнесу в Королівстві Нідерланди, організував контрабандний канал постачання героїну з метою його подальшого збуту на території України. Заборонений вантаж зловмисник перевозив у схованці, облаштованій під обшивкою в салоні його автомобіля», - йдеться у повідомленні.



У результаті ретельної перевірки транспортного засобу оперативники виявили схованку та вилучили з неї близько півкілограма героїнового порошку.



«Вилученої речовини вистачило би на майже 5 тисяч наркотичних доз. Вартість вилученої партії за цінами «чорного ринку» становить більше мільйона гривень», - зазначили у поліції.



Наркодилера затримали, відносно нього відкрито кримінальне провадження за збут наркотиків (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). Згідно з законодавством фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заборонений вантаж зловмисник перевозив у схованці, облаштованій під обшивкою в салоні його автомобіля.На Львівщині у пункті пропуску «Грушів» під час спроби ввезення з Нідерландів 0,5 кг героїну затримано місцевого жителя, - пише Уніан Як повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції у Львівській області, партію наркотиків правоохоронці вилучили 21 жовтня.«Встановлено, що 39-річний львів’янин, використовуючи свої злочинні зв’язки з представниками наркобізнесу в Королівстві Нідерланди, організував контрабандний канал постачання героїну з метою його подальшого збуту на території України. Заборонений вантаж зловмисник перевозив у схованці, облаштованій під обшивкою в салоні його автомобіля», - йдеться у повідомленні.У результаті ретельної перевірки транспортного засобу оперативники виявили схованку та вилучили з неї близько півкілограма героїнового порошку.«Вилученої речовини вистачило би на майже 5 тисяч наркотичних доз. Вартість вилученої партії за цінами «чорного ринку» становить більше мільйона гривень», - зазначили у поліції.Наркодилера затримали, відносно нього відкрито кримінальне провадження за збут наркотиків (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). Згідно з законодавством фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію