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Освітянам та медикам Володимира бракує грошей на зарплату

Освітянам та медикам Володимира бракує грошей на зарплату
Нестача освітньої та медичної субвенцій на заробітну плату до завершення 2018 року у Володимирі-Волинському становить більше 8 мільйонів гривень.

Про це повідомив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, - пише Буг.

Посадовець наголосив, що незважаючи на це, зарплату освітяни і медичні працівники міста все одно отримають.

“Є дефіцит освітньої і медичної субвенції, який складає більше 8-ми мільйонів гривень. Ми все ж таки надіємося, що нестача до кінця року буде дофінансована. Позиція міського голови: лікарі і освітяни будуть із зарплатою. Також законодавчо вчителям передбачено було надбавки. Твердою і тут є позиція міського голови. В інших містах надбавки знімали, у нас же були збережені”, – розповів Ярослав Матвійчук.

Аби вирішити проблему нестачі держсубвенції, необхідно внести зміни до державного бюджету щодо виділення необхідних коштів на дофінансування.

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Теги: гроші, зарплата, медики, освітяни
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