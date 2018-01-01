Освітянам та медикам Володимира бракує грошей на зарплату





Про це повідомив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, - пише



Посадовець наголосив, що незважаючи на це, зарплату освітяни і медичні працівники міста все одно отримають.



“Є дефіцит освітньої і медичної субвенції, який складає більше 8-ми мільйонів гривень. Ми все ж таки надіємося, що нестача до кінця року буде дофінансована. Позиція міського голови: лікарі і освітяни будуть із зарплатою. Також законодавчо вчителям передбачено було надбавки. Твердою і тут є позиція міського голови. В інших містах надбавки знімали, у нас же були збережені”, – розповів Ярослав Матвійчук.



Аби вирішити проблему нестачі держсубвенції, необхідно внести зміни до державного бюджету щодо виділення необхідних коштів на дофінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нестача освітньої та медичної субвенцій на заробітну плату до завершення 2018 року у Володимирі-Волинському становить більше 8 мільйонів гривень.Про це повідомив перший заступник міського голови, - пише Буг Посадовець наголосив, що незважаючи на це, зарплату освітяни і медичні працівники міста все одно отримають.“Є дефіцит освітньої і медичної субвенції, який складає більше 8-ми мільйонів гривень. Ми все ж таки надіємося, що нестача до кінця року буде дофінансована. Позиція міського голови: лікарі і освітяни будуть із зарплатою. Також законодавчо вчителям передбачено було надбавки. Твердою і тут є позиція міського голови. В інших містах надбавки знімали, у нас же були збережені”, – розповів Ярослав Матвійчук.Аби вирішити проблему нестачі держсубвенції, необхідно внести зміни до державного бюджету щодо виділення необхідних коштів на дофінансування.

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