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Лучан кличуть вибрати найкращий варіант облаштування території Старого міста

Лучан кличуть вибрати найкращий варіант облаштування території Старого міста
Завершився всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращий проект облаштування території в межах Старого міста, прилеглої до замку.

Про це розповів начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз під час оперативної наради у Луцькраді 23 жовтня.

За словами Туза, у конкурсі взяли участь 5 учасників. Тож 22 жовтня представлені ними роботи виставили на обговорення громадськості в Галереї мистецтв. У листопаді ж відбудеться засідання складу конкурсного журі, яке і обере найвдаліший варіант з врахуванням думки лучан.

«Неправильно було раніше говорити: «Отак буде виглядати Старий ринок». Це всього лише проекти. Я глянув деякі проекти і сам був здивований. Це не те, що ми хочемо, а шлях до того, що ми хочемо, ще довгий», - сказав під час оперативної наради секретар Луцькради Григорій Пустовіт.

Тож у мерії запрошують всіх прийти і обрати найкращий варіант облаштування території Старого міста.

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Теги: Старе місто, проект
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