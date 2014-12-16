Лучан кличуть вибрати найкращий варіант облаштування території Старого міста





Про це розповів начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз під час оперативної наради у Луцькраді 23 жовтня.



За словами Туза, у конкурсі взяли участь 5 учасників. Тож 22 жовтня представлені ними роботи виставили на обговорення громадськості в Галереї мистецтв. У листопаді ж відбудеться засідання складу конкурсного журі, яке і обере найвдаліший варіант з врахуванням думки лучан.



«Неправильно було раніше говорити: «Отак буде виглядати Старий ринок». Це всього лише проекти. Я глянув деякі проекти і сам був здивований. Це не те, що ми хочемо, а шлях до того, що ми хочемо, ще довгий», - сказав під час оперативної наради секретар Луцькради Григорій Пустовіт.



Тож у мерії запрошують всіх прийти і обрати найкращий варіант облаштування території Старого міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершився всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращий проект облаштування території в межах Старого міста , прилеглої до замку.Про це розповів начальник управління містобудування та архітектурипід час оперативної наради у Луцькраді 23 жовтня.За словами Туза, у конкурсі взяли участь 5 учасників. Тож 22 жовтня представлені ними роботи виставили на обговорення громадськості в Галереї мистецтв. У листопаді ж відбудеться засідання складу конкурсного журі, яке і обере найвдаліший варіант з врахуванням думки лучан.«Неправильно було раніше говорити: «Отак буде виглядати Старий ринок». Це всього лише проекти. Я глянув деякі проекти і сам був здивований. Це не те, що ми хочемо, а шлях до того, що ми хочемо, ще довгий», - сказав під час оперативної наради секретар ЛуцькрадиТож у мерії запрошують всіх прийти і обрати найкращий варіант облаштування території Старого міста.

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