Лучан кличуть вибрати найкращий варіант облаштування території Старого міста
Сьогодні, 09:18
Завершився всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращий проект облаштування території в межах Старого міста, прилеглої до замку.
Про це розповів начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз під час оперативної наради у Луцькраді 23 жовтня.
За словами Туза, у конкурсі взяли участь 5 учасників. Тож 22 жовтня представлені ними роботи виставили на обговорення громадськості в Галереї мистецтв. У листопаді ж відбудеться засідання складу конкурсного журі, яке і обере найвдаліший варіант з врахуванням думки лучан.
«Неправильно було раніше говорити: «Отак буде виглядати Старий ринок». Це всього лише проекти. Я глянув деякі проекти і сам був здивований. Це не те, що ми хочемо, а шлях до того, що ми хочемо, ще довгий», - сказав під час оперативної наради секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Тож у мерії запрошують всіх прийти і обрати найкращий варіант облаштування території Старого міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз під час оперативної наради у Луцькраді 23 жовтня.
За словами Туза, у конкурсі взяли участь 5 учасників. Тож 22 жовтня представлені ними роботи виставили на обговорення громадськості в Галереї мистецтв. У листопаді ж відбудеться засідання складу конкурсного журі, яке і обере найвдаліший варіант з врахуванням думки лучан.
«Неправильно було раніше говорити: «Отак буде виглядати Старий ринок». Це всього лише проекти. Я глянув деякі проекти і сам був здивований. Це не те, що ми хочемо, а шлях до того, що ми хочемо, ще довгий», - сказав під час оперативної наради секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Тож у мерії запрошують всіх прийти і обрати найкращий варіант облаштування території Старого міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучан кличуть вибрати найкращий варіант облаштування території Старого міста
Сьогодні, 09:18
Серед білого дня у під'їзді зґвалтували 12-річну школярку
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
Сьогодні, 09:00
Освітянам та медикам Володимира бракує грошей на зарплату
Сьогодні, 08:49
На кордоні з Польщею затримали чоловіка з торбою героїну
Сьогодні, 08:31