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У Луцьку відбудеться «Міс принцеса України 2018»

У Луцьку відбудеться «Міс принцеса України 2018»
Конкурс краси "Міс принцеса України 2018" - відбудеться цьогоріч 2 листопада у Луцьку.

2 листопада о 19:00 у Волинському драмтеатрі відбудеться дев'ятий національний конкурс краси "Міс принцеса України 2018".

Змагатимуться більше 20-ти учасниць з різних міст України: Харкова, Львова, Києва, Запоріжжя, Луганська, Івано-Франківська, Луцька та інших.

На глядачів чекає справжнє свято – неперевершені виходи вродливих дівчат у футболках, у коктейльних сукнях, гарячий вихід у купальниках, у вечірніх та весільних сукнях.

Гармонійну атмосферу свята доповнять зіркові гості «Міс Принцеса України» 2018: Роман Скорпіон, Оля Цибульська, Алла Івашина, Ірина Шабан, Сергій Скулинець, хедлайнер конкурсу Ірина Федишин. Незмінний ведучий заходу Діма Коляденко.

Квитки на конкурс можна придбати в касі драмтеатру.

Довідки за тел.(0332) 725 460

У Луцьку відбудеться «Міс принцеса України 2018»
У Луцьку відбудеться «Міс принцеса України 2018»















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Теги: Міс принцеса України, конкурс краси, Луцьк
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Коментарі 1
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від того коляденка вже просто верне, чоловікові 50, а він з пелюшок не виріс
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