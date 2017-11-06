У Луцьку відбудеться «Міс принцеса України 2018»
Сьогодні, 09:24
Конкурс краси "Міс принцеса України 2018" - відбудеться цьогоріч 2 листопада у Луцьку.
2 листопада о 19:00 у Волинському драмтеатрі відбудеться дев'ятий національний конкурс краси "Міс принцеса України 2018".
Змагатимуться більше 20-ти учасниць з різних міст України: Харкова, Львова, Києва, Запоріжжя, Луганська, Івано-Франківська, Луцька та інших.
На глядачів чекає справжнє свято – неперевершені виходи вродливих дівчат у футболках, у коктейльних сукнях, гарячий вихід у купальниках, у вечірніх та весільних сукнях.
Гармонійну атмосферу свята доповнять зіркові гості «Міс Принцеса України» 2018: Роман Скорпіон, Оля Цибульська, Алла Івашина, Ірина Шабан, Сергій Скулинець, хедлайнер конкурсу Ірина Федишин. Незмінний ведучий заходу Діма Коляденко.
Квитки на конкурс можна придбати в касі драмтеатру.
Довідки за тел.(0332) 725 460
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2 листопада о 19:00 у Волинському драмтеатрі відбудеться дев'ятий національний конкурс краси "Міс принцеса України 2018".
Змагатимуться більше 20-ти учасниць з різних міст України: Харкова, Львова, Києва, Запоріжжя, Луганська, Івано-Франківська, Луцька та інших.
На глядачів чекає справжнє свято – неперевершені виходи вродливих дівчат у футболках, у коктейльних сукнях, гарячий вихід у купальниках, у вечірніх та весільних сукнях.
Гармонійну атмосферу свята доповнять зіркові гості «Міс Принцеса України» 2018: Роман Скорпіон, Оля Цибульська, Алла Івашина, Ірина Шабан, Сергій Скулинець, хедлайнер конкурсу Ірина Федишин. Незмінний ведучий заходу Діма Коляденко.
Квитки на конкурс можна придбати в касі драмтеатру.
Довідки за тел.(0332) 725 460
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
від того коляденка вже просто верне, чоловікові 50, а він з пелюшок не виріс
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