У Луцьку відбудеться «Міс принцеса України 2018»





2 листопада о 19:00 у Волинському драмтеатрі відбудеться дев'ятий національний конкурс краси "Міс принцеса України 2018".



Змагатимуться більше 20-ти учасниць з різних міст України: Харкова, Львова, Києва, Запоріжжя, Луганська, Івано-Франківська, Луцька та інших.



На глядачів чекає справжнє свято – неперевершені виходи вродливих дівчат у футболках, у коктейльних сукнях, гарячий вихід у купальниках, у вечірніх та весільних сукнях.



Гармонійну атмосферу свята доповнять зіркові гості «Міс Принцеса України» 2018: Роман Скорпіон, Оля Цибульська, Алла Івашина, Ірина Шабан, Сергій Скулинець, хедлайнер конкурсу Ірина Федишин. Незмінний ведучий заходу Діма Коляденко.



Квитки на конкурс можна придбати в касі драмтеатру.



Довідки за тел.(0332) 725 460

































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