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У Луцьку легковик збив жінку на «зебрі», – ЗМІ

У Луцьку легковик збив жінку на «зебрі», – ЗМІ
У Луцьку на проспекті Відродження авто Polonez на «зебрі» збило жінку.

ДТП сталася вранці 23 жовтня поблизу супермаркету «Там-Там Express», - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Зі слів очевидців, постраждала молода жінка, віком близько 25 років.

Зі струсом мозку та забоями її госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні. За попередньою інформацією, загрози її життю немає.

Обставини ДТП з’ясовуються.

У Луцьку легковик збив жінку на «зебрі», – ЗМІ
У Луцьку легковик збив жінку на «зебрі», – ЗМІ
У Луцьку легковик збив жінку на «зебрі», – ЗМІ
У Луцьку легковик збив жінку на «зебрі», – ЗМІ

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Теги: ДТП, аварія
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