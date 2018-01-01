Відключати водозабори категорично не можна, - замдиректора «Луцькводоканалу»

У Луцьку не відключатимуть воду через борги комунального підприємства «Луцькводоканал» за електроенергію.Про це розповів заступник директора підприємства Віктор Гуменюк, - інформує Перший.Нагадаємо, у ПАТ «Волиньобленерго» заявили, що «Луцькводоканал» заборгував за електроенергію 13,3 мільйона гривень за останні півроку.«Систематичні недоплати КП «Луцькводоканал» за використану електроенергію створюють передумови для примусового обмеження електропостачання Волинської області в цілому», – заявили в обленерго. Серед іншого в обленерго заявили про підготовку до «глибокого обмеження електропостачання об’єктів КП «Луцькводоканал».Натомість у водоканалі кажуть, припиняти водопостачання у місті не будуть. «Законодавством визначено, що відключення об’єктів центрального водопостачання заборонене. А Дубнівський і Омелянівський водозабори – це якраз об’єкти центрального водопостачання. Їх відключати категорично не можна. Ми зі свого боку зробимо все можливе, щоб цього не трапилось», – переконує заступник директора «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк.«Питання заборгованості потрібно вирішувати в судовому порядку, тим паче, що заборгованість виникла не з наших причин, і ми працюємо над тим, щоб її погасити», – додав посадовець.З його слів, у виникненні заборгованості винна державна політика. Так, тарифи «Луцькводоканалу» раз на рік встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Велику частку в тарифі займає вартість електроенергії, а вона дорожчає кілька разів на рік. «Заборгованість виникла через різницю в тарифах», – кажуть у водоканалі.