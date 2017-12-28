Хто з волинян не зможе отримати субсидію

В Україні внесли зміни до порядку надання населенню житлових субсидій.Про це повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міської ради.Так, змінами передбачено:1. Право на допомогу від уряду мають ті родини, опалювальна, а не загальна, площа житла яких не перевищує 120 м2 для квартири та 200 м2 для індивідуального будинку.2. Субсидію на загальних умовах можуть отримати ті громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця.3. З 1 жовтня 2018 року при розрахунку житлової субсидії не враховуються до сукупного доходу сплачені аліменти та спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби.4. У разі якщо член домогосподарства немає доходів, бо перебуває у складних життєвих обставинах через хворобу, або в складі домогосподарства є працездатні алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), онкохворі (за наявності висновку ЛКК), субсидію вправі призначити комісія з питань призначення житлових субсидій.5. На понаднормову площу, але не більше ніж 30% від норми, мають право громадяни, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, хто досяг пенсійного віку чи отримує пенсію за вислугою років, а також ті, хто отримує державну соціальну допомогу за інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю.6. Зміни також стосуються сплати обов’язкового платежу. З 1 жовтня 2018 року якщо вартість фактично спожитої послуги менша обсягу обов’язкового платежу субсидіант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги.7. Без обов’язкової сплати ЄСВ субсидію можуть отримати:• Безробітні в сільській місцевості, райцентрі, селищах міського типу. Комісія з питань призначення житлових субсидій вправі прийняти позитивне для заявника рішення.•Громадяни, які працюють за кордоном і сплачують там ЄСВ, що підтверджується документально. Тоді субсидію в Україні домогоподарство, де зареєстрована така особа, має змогу отримати на загальних умовах.Якщо субсидію на новий рік 2018-2019 роки уже призначено, то її розмір на опалювальний сезон управління соціального захисту населення у жовтні розрахує автоматично, без повторного звернення.