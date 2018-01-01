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Розповіли, хто «замінував» банкомат у Луцьку

Розповіли, хто «замінував» банкомат у Луцьку
Встановили особу волинянина, який "замінував" банкомат у Луцьку.

Нагадаємо, 22 жовтня, по 14 годині на лінію служби «102» поліції Волині надійшло повідомлення, що начебто в Луцьку на вулиці Червоного Хреста біля одного із банкоматів заклали вибуховий пристрій – гранату.

На місце події одразу ж виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Правоохоронці ретельно оглянули приміщення та прилеглу територію установи, вибухонебезпечних речовин і предметів не виявили.

Інформація про замінування не підтвердилася.

Проведеними оперативно-пошуковими заходами поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 48-річний лучанин.

Слідчі за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.

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Теги: мінування, банкомат, Луцьк
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