Розповіли, хто «замінував» банкомат у Луцьку

Встановили особу волинянина, який "замінував" банкомат у Луцьку.Нагадаємо, 22 жовтня, по 14 годині на лінію служби «102» поліції Волині надійшло повідомлення, що начебто– гранату.На місце події одразу ж виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Правоохоронці ретельно оглянули приміщення та прилеглу територію установи, вибухонебезпечних речовин і предметів не виявили.Інформація про замінування не підтвердилася.Проведеними оперативно-пошуковими заходами поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 48-річний лучанин.Слідчі за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.