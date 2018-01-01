Розповіли, хто «замінував» банкомат у Луцьку
Сьогодні, 10:19
Встановили особу волинянина, який "замінував" банкомат у Луцьку.
Нагадаємо, 22 жовтня, по 14 годині на лінію служби «102» поліції Волині надійшло повідомлення, що начебто в Луцьку на вулиці Червоного Хреста біля одного із банкоматів заклали вибуховий пристрій – гранату.
На місце події одразу ж виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Правоохоронці ретельно оглянули приміщення та прилеглу територію установи, вибухонебезпечних речовин і предметів не виявили.
Інформація про замінування не підтвердилася.
Проведеними оперативно-пошуковими заходами поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 48-річний лучанин.
Слідчі за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.
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Нагадаємо, 22 жовтня, по 14 годині на лінію служби «102» поліції Волині надійшло повідомлення, що начебто в Луцьку на вулиці Червоного Хреста біля одного із банкоматів заклали вибуховий пристрій – гранату.
На місце події одразу ж виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Правоохоронці ретельно оглянули приміщення та прилеглу територію установи, вибухонебезпечних речовин і предметів не виявили.
Інформація про замінування не підтвердилася.
Проведеними оперативно-пошуковими заходами поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 48-річний лучанин.
Слідчі за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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