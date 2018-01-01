У центрі Луцька комунальники неякісно заасфальтували перекопану дорогу. ФОТО
Сьогодні, 10:44
Луцькі муніципали зафіксували неякісно заасфальтовану частину тротуару, які після себе залишили працівники ПАТ «Волиньобленерго».
Про це йдеться у повідомленні прес-служби луцьких муніципалів.
"Халатне відношення до роботи показали працівники ПАТ «Волиньобленерго», які здійснювали відновлювальні роботи благоустрою території на вулиці Б. Хмельницького, 32 у Луцьку.
Енергетики за вказаною адресою проводили аварійні роботи та залишили після себе неякісно заасфальтовану частину тротуару", - пишуть муніципали.
Інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради повідомив відповідальну особу ПАТ «Волиньобленерго» про недопустимість такого відновлення благоустрою та зобов’язав вирішити дану проблему до 26 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби луцьких муніципалів.
"Халатне відношення до роботи показали працівники ПАТ «Волиньобленерго», які здійснювали відновлювальні роботи благоустрою території на вулиці Б. Хмельницького, 32 у Луцьку.
Енергетики за вказаною адресою проводили аварійні роботи та залишили після себе неякісно заасфальтовану частину тротуару", - пишуть муніципали.
Інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради повідомив відповідальну особу ПАТ «Волиньобленерго» про недопустимість такого відновлення благоустрою та зобов’язав вирішити дану проблему до 26 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Масштабна аварія в Києві: пошкоджені 17 автівок. ФОТО
Сьогодні, 10:48
У центрі Луцька комунальники неякісно заасфальтували перекопану дорогу. ФОТО
Сьогодні, 10:44
Що покажуть у Луцьку під час Днів Польського кіно*
Сьогодні, 10:42
Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО
Сьогодні, 10:28
Кому у Луцькраді вручали нагороди і відзнаки
Сьогодні, 10:25