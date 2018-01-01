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У центрі Луцька комунальники неякісно заасфальтували перекопану дорогу. ФОТО

У центрі Луцька комунальники неякісно заасфальтували перекопану дорогу. ФОТО
Луцькі муніципали зафіксували неякісно заасфальтовану частину тротуару, які після себе залишили працівники ПАТ «Волиньобленерго».

Про це йдеться у повідомленні прес-служби луцьких муніципалів.

"Халатне відношення до роботи показали працівники ПАТ «Волиньобленерго», які здійснювали відновлювальні роботи благоустрою території на вулиці Б. Хмельницького, 32 у Луцьку.
Енергетики за вказаною адресою проводили аварійні роботи та залишили після себе неякісно заасфальтовану частину тротуару", - пишуть муніципали.

Інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради повідомив відповідальну особу ПАТ «Волиньобленерго» про недопустимість такого відновлення благоустрою та зобов’язав вирішити дану проблему до 26 жовтня.

У центрі Луцька комунальники неякісно заасфальтували перекопану дорогу. ФОТО
У центрі Луцька комунальники неякісно заасфальтували перекопану дорогу. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій
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