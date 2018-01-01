У центрі Луцька комунальники неякісно заасфальтували перекопану дорогу. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні прес-служби луцьких муніципалів.



"Халатне відношення до роботи показали працівники ПАТ «Волиньобленерго», які здійснювали відновлювальні роботи благоустрою території на вулиці Б. Хмельницького, 32 у Луцьку.

Енергетики за вказаною адресою проводили аварійні роботи та залишили після себе неякісно заасфальтовану частину тротуару", - пишуть муніципали.



Інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради повідомив відповідальну особу ПАТ «Волиньобленерго» про недопустимість такого відновлення благоустрою та зобов’язав вирішити дану проблему до 26 жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі муніципали зафіксували неякісно заасфальтовану частину тротуару, які після себе залишили працівники ПАТ «Волиньобленерго».Про це йдеться у повідомленні прес-служби луцьких муніципалів."Халатне відношення до роботи показали працівники ПАТ «Волиньобленерго», які здійснювали відновлювальні роботи благоустрою території на вулиці Б. Хмельницького, 32 у Луцьку.Енергетики за вказаною адресою проводили аварійні роботи та залишили після себе неякісно заасфальтовану частину тротуару", - пишуть муніципали.Інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради повідомив відповідальну особу ПАТ «Волиньобленерго» про недопустимість такого відновлення благоустрою та зобов’язав вирішити дану проблему до 26 жовтня.

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