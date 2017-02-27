Картини дітей-художників з Луганщини про Волинь представили у Верховній Раді. ФОТО. ВІДЕО

За сприяння народного депутатау Верховній Раді України розгорнули виставку картин “Україна очима дітей АТО”.Її автори – юні художники з Луганщини: влітку цього року під патронатом нардепа вони відпочивали на Волині в рамках 12-го арт-каравану дружби “Схід і Захід разом”.Учасниками благодійного проекту “Дитинство без сліз” були учні художніх шкіл та гуртків образотворчого мистецтва з прифронтових міст Луганської області: Рубіжного, Лисичанська, Кремінної та Сватового. Юні художники мали можливість відпочити та пройти арт-реабілітацію на Шацьких озерах, відвідали Колодяжненський музей-садибу Лесі Українки та місто Ковель."Поїздка була незабутньою, для мене - це пам’ять на все життя! Ми відпочивали, спілкувалися зі своїми однолітками. Для нас проводили різноманітні майстер-класи і пленери, де ми почерпнули багато нового в творчому плані. Нові знайомства, друзі - було дуже цікаво...”, - ділиться враженнями учасниця проекту, учениця Кремінської дитячої художньої школиДоки ми спілкуємось в кулуарах Верховної Ради, працівники благодійного фонду Степана Івахіва “Патріоти Волині” завершують монтаж художньої виставки “Україна очима дітей АТО”. На дитячих картинах — мальовничі краєвиди Світязю та Шацького краю, виконані у різноманітних художніх техніках.Дев’ятикласницяз Кремінної без вагань веде нас до свого малюнка:"Я з першого погляду закохалася в Світязь. Спочатку хотіла намалювати його фарбами, але, тільки-но взялася за олівець, вирішила відтворити сюжет у графіці. Це місце, де на хвилях одиноко гойдається дерев’яний човен. Неймовірно красиво! Як тоді, коли сонце в зеніті, так і у вечірню пору...”Серед зацікавлених глядачів експозиції в кулуарах Верховної Ради і меценат проекту “Дитинство без сліз”, народний депутат України Степан Івахів."Коли ми вперше побачили роботи юних художників з Луганщини, одразу зрозуміли, що це — талановиті діти. Тому ідея такого проекту видалася мені близькою. Діти побували на Шацьких озерах, побачили Світязь, про який раніше тільки чули. Але, головне, що вони мали можливість спілкуватися зі своїми ровесниками з Волині, познайомитися з побутом та традиціями волинян. І побачити, що всі люди в Україні - однакові: всі ми хочемо миру та любові, дружити і робити свою країну успішною", - поділився враженнями Степан Петрович.На відкритті виставки наставник юних художників, директор Кремінської районної дитячої художньої школиподякувала Степану Івахіву та всім волинянам, дотичним до проекту, за гостинність та теплий прийом:"Ми привезли з собою подарунки, які діти виготовили своїми руками. Це картина однієї з учениць нашої художньої школи, де ми зобразили лише невеличку частинку України - нашу світанкову Луганщину. І синьо-жовте серце - символ нашої теплоти і щирої вдячності Степану Петровичу за можливість пізнати Волинь та відпочити на мальовничих Шацьких озерах..."