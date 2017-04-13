Лучан варто підготувати до форс-мажору, – енергетики щодо ситуації з «Луцькводоканалом»

ПрАТ «Волиньобленерго» повідомляє, що твердження щодо незаконності відключення електроенергії є необґрунтованим, оскільки базується на «вільному» трактуванні Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».Про це йдеться в офіційній заяві «Волиньобленерго» щодо ситуації з «Луцькводоканалом».Окрім декларації принципів державної політики, прямої норми щодо заборони відключення в законодавстві України немає.Підтвердженням цього є практика відключень водоканалів у Волинській, Харківській, Київській, Чернівецькій, Житомирській, Тернопільській областях. Нагадаємо, що в недалекому минулому на Волині застосовували дискретне (погодинне) електропостачання одного з водоканалів з метою обмеження відпуску електроенергії до оплаченого рівня.Таким чином, не варто посадовим особам міської ради і «Луцькводоканалу» сприймати офіційне попередження про відключення від електропостачання як погрозу. Доцільно підготувати лучан, водоканалізаційне господарство міста до цієї форс-мажорної події, якщо не буде винайдено фінансові ресурси для врегулювання заборгованості.На жаль, станом на ранок 23 жовтня переговорів із посадовими особами «Волиньобленерго» щодо погашення боргу чи відключення «Луцькводоканалу» не проводили. Також «Волиньобленерго» не отримувало жодних пропозицій ні від КП «Луцькводоканал», ні від керівництва Луцької міської ради.Просимо зважити, що «Волиньобленерго», попри фінансові проблеми, своєчасно, в повному обсязі і регулярно сплачувало всі чималенькі податки до міського бюджету і має право розраховувати на партнерське ставлення до одного з найбільших платників податків міста.Політичний піар і популізм ніяким чином не можуть компенсувати витрачені нами фінансові ресурси. Наголошуємо, що метою ПрАТ «Волиньобленерго» є не відключення, а повернення коштів, витрачених товариством на покриття недоплат КП «Луцькводоканал».