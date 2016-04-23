П'яний підліток без водійського позвідчення ганяв Луцьком на «Жигулях». ФОТО

У Луцьку патрульні зловили неповнолітнього п'яного хлопця за кермом.«Водій, можливо, перебуває з ознаками сп’яніння за кермом ВАЗ на автозаправці, по вулиці Конякіна, у Луцьку», - таке орієнтування отримали інспектори сьогодні, близько опівночі, від командира батальйону, який патрулював місто, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Полісмени виявили і зупинили даний транспортний засіб на вулиці Конякіна. За кермом був молодий чоловік з явними ознаками сп’яніння, що й згодом показала перевірка – 1, 08 проміле.Цікаво, що хлопець виявився неповнолітнім – мав лише 17 років, відповідно, був без посвідчення водія.Молодик отримав від інспекторів 2 протоколи за порушення.З ним провели посилену профілактичну бесіду, адже юнак міг наробити біди.