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П'яний підліток без водійського позвідчення ганяв Луцьком на «Жигулях». ФОТО

П'яний підліток без водійського позвідчення ганяв Луцьком на «Жигулях». ФОТО
У Луцьку патрульні зловили неповнолітнього п'яного хлопця за кермом.

«Водій, можливо, перебуває з ознаками сп’яніння за кермом ВАЗ на автозаправці, по вулиці Конякіна, у Луцьку», - таке орієнтування отримали інспектори сьогодні, близько опівночі, від командира батальйону, який патрулював місто, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Полісмени виявили і зупинили даний транспортний засіб на вулиці Конякіна. За кермом був молодий чоловік з явними ознаками сп’яніння, що й згодом показала перевірка – 1, 08 проміле.

Цікаво, що хлопець виявився неповнолітнім – мав лише 17 років, відповідно, був без посвідчення водія.

Молодик отримав від інспекторів 2 протоколи за порушення.

З ним провели посилену профілактичну бесіду, адже юнак міг наробити біди.

П'яний підліток без водійського позвідчення ганяв Луцьком на «Жигулях». ФОТО
П'яний підліток без водійського позвідчення ганяв Луцьком на «Жигулях». ФОТО

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Теги: алкоголь, авто, поліція
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