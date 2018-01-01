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На Волині автівка збила 7-річну школярку

На Волині автівка збила 7-річну школярку
У Володимир-Волинському районі, на автодорозі, що проходить через село Заріччя, автівка збила семирічну школярку.

Про дорожньо-транспортну пригоду повідомили у поліції, - пише Район.Володимир-Волинський.

Повідомлення у поліцейське відділення надійшло 22 жовтня о 12.05. Авто марки Toyota, яким керував водій 1983 року народження, рухалося в напрямку Володимира-Волинського. У селі Заріччя автівка здійснила наїзд на неповнолітню мешканку села 2010 року народження.

Дівчинка була госпіталізована з численими тілесними ушкодженнями та переломом у Володимир-Волинське ТМО.

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Теги: аварія, Володимир, дитина
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Коментарі 1
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Сука ,коли дебіли перестануть порушувати правила дорожного руху і калічити людей .
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