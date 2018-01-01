На Волині автівка збила 7-річну школярку





Про дорожньо-транспортну пригоду повідомили у поліції, - пише



Повідомлення у поліцейське відділення надійшло 22 жовтня о 12.05. Авто марки Toyota, яким керував водій 1983 року народження, рухалося в напрямку Володимира-Волинського. У селі Заріччя автівка здійснила наїзд на неповнолітню мешканку села 2010 року народження.



Дівчинка була госпіталізована з численими тілесними ушкодженнями та переломом у Володимир-Волинське ТМО.

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