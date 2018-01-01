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У Луцьку на дитмайданчику чоловік стріляв з пістолета

У Луцьку на дитмайданчику чоловік стріляв з пістолета
У Луцьку затримали чоловіка з предметом, схожим на пістолет, який йому не належить.

23 жовтня, близько 22 години, патрульні отримали повідомлення з проспекту Перемоги, у Луцьку, що поблизу спортивного майданчика чутно постріл.

Обстеживши прилеглу територію, інспектори виявили чоловіка, в якого знайшли предмет, схожий на зброю.

Особа пояснила, що пістолет і дозвіл належать його товаришу.

Більш детальніше в обставинах розбиралась слідчо-оперативна група.
Попередньо, предмет є пістолетом Макарова травматичної дії.

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Теги: зброя, поліція, Луцьк
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