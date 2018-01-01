У Луцьку відбудеться баскетбольний матч. АФІША
Сьогодні, 11:58
У спорткомплексі СНУ відбудеться поєдинок між БК «Старий Луцьк-Університет» та БК «Львівська політехніка».
Про це повідомили організатори події.
Зазначають, що поєдинок відбудеться в рамках Кубку України з баскетболу.
Матч відбудеться 24 жовтня, о 19:30, за адресою: проспект Грушевського, 25 (спорткомплекс СНУ імені Лесі Українки).
Тож лучан кличуть повболівати за рідну команду.
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Про це повідомили організатори події.
Зазначають, що поєдинок відбудеться в рамках Кубку України з баскетболу.
Матч відбудеться 24 жовтня, о 19:30, за адресою: проспект Грушевського, 25 (спорткомплекс СНУ імені Лесі Українки).
Тож лучан кличуть повболівати за рідну команду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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