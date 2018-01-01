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У Луцьку відбудеться баскетбольний матч. АФІША

У Луцьку відбудеться баскетбольний матч. АФІША
У спорткомплексі СНУ відбудеться поєдинок між БК «Старий Луцьк-Університет» та БК «Львівська політехніка».

Про це повідомили організатори події.

Зазначають, що поєдинок відбудеться в рамках Кубку України з баскетболу.

Матч відбудеться 24 жовтня, о 19:30, за адресою: проспект Грушевського, 25 (спорткомплекс СНУ імені Лесі Українки).

Тож лучан кличуть повболівати за рідну команду.

У Луцьку відбудеться баскетбольний матч. АФІША

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Теги: баскетбол, Луцьк
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