У Луцьку відбудеться баскетбольний матч. АФІША





Про це повідомили організатори події.



Зазначають, що поєдинок відбудеться в рамках Кубку України з баскетболу.



Матч відбудеться 24 жовтня, о 19:30, за адресою: проспект Грушевського, 25 (спорткомплекс СНУ імені Лесі Українки).



Тож лучан кличуть повболівати за рідну команду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У спорткомплексі СНУ відбудеться поєдинок між БК «Старий Луцьк-Університет» та БК «Львівська політехніка».Про це повідомили організатори події.Зазначають, що поєдинок відбудеться в рамках Кубку України з баскетболу.Матч відбудеться 24 жовтня, о 19:30, за адресою: проспект Грушевського, 25 (спорткомплекс СНУ імені Лесі Українки).Тож лучан кличуть повболівати за рідну команду.

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