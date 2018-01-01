У психлікарні на Волині пацієнтів прив’язують до ліжок





Про це йдеться на офіційному сайті



Так, під час візиту до Волинської обласної психіатричної лікарні №2 селища Олика монітори перевірили дотримання прав пацієнтів у відділенні №3 для чоловіків і відділенні №2 для застосування примусових заходів медичного характеру з посиленим наглядом.



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Моніторами виявили низку порушень, серед яких протиправне застосування фізичного обмеження. Пацієнти розповіли, що їх прив’язують до ліжок. При цьому у лікарні відсутні журнали і протоколи щодо застосування фізичної фіксації.



В лікарні не вистачає необхідних ліків, зокрема, які необхідні при епілептичних нападах. А для здійснення реанімаційних заходів пацієнтів везуть до інших лікарень області.



Моніторинговою групою були виявлені пацієнти, які роками живуть у лікарні. Так, є пацієнти, медичні картки яких ведуться з 2015 року, до того ж їх переводять з інших відділень лікарні, відтак, у лікарню вони поступили значно раніше.



У закладі створені неналежні умови утримання пацієнтів. В палатах відсутні двері і не дотримано нормативів площі на одне ліжко, хоча частина відділень закриті. Ліжка і матраци старі, а постільна білизна зношена.



Під час візиту була сонячна погода, але пацієнти відділення № 3 не гуляли і тижнями не виходять на прогулянки.



У лікарні не вистачає лікарів-психіатрів. Працює фактично 7 лікарів на 260 пацієнтів, хоча має бути один лікар на 20 пацієнтів. Також немає ніяких реабілітаційних заходів.



Не ведеться належно медична документація. Лікарі не вчасно вносять записи до журналу обліку процедур, листків призначень. В одній з медичних карток монітори взагалі не виявили жодних записів за останні два місяці. У медичних картках пацієнтів, які госпіталізовані у добровільному порядку до 2018 року, відсутня згода на лікування.



У відділенні №2 у кімнатах для побачень облаштовані перегородки з органічного скла, тому при спілкуванні пацієнти і рідні можуть лише бачити і чути один одного, хоча такі обмеження нормативно не передбачені.



Будівля закладу перебуває в аварійному стані і потребує капітального ремонту, зокрема, покрівля. А оскільки заклад розміщено в історичному та архітектурному комплексі – замку Радзівіллів, він не підлягає реконструкції. Тому доцільно було збудувати нове приміщення, де б розміщувався спеціальний заклад для надання психіатричної допомоги.



Під час візиту до Волинської обласної психіатричної лікарні №1 встановлено, що з моменту попереднього візиту, який відбувся у вересні 2014 року, у закладі відбулися значні зміни. Так, здійснено ремонт покрівель над корпусами.



Водночас залишилися не вирішеними деякі проблемні питання. Так, через застаріле пральне обладнання та відмову комунальних підприємств Луцька, які надають послуги з прання, лікарня вимушена підписати договір на надання таких послу з підприємством міста Ковель.



Крім цього, через недостатнє фінансування лікувального закладу на забезпечення медикаментами пацієнти вимушені купувати ліки за власні кошти. Раціон харчування складається лише з каш, супу, чаю з хлібом, оскільки видатки на харчування на день на одну особу становлять 12 гривень.



Пацієнти чоловічої статі відділенні № 3 під час візиту не гуляли. При спілкуванні вони підтвердили, що не гуляють, а персонал пояснив тим, що не у всіх пацієнтів є одяг та взуття для прогулянок восени. Та основною перепоною є самовільне залишення пацієнтами території лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині перевірили обласні психіатричні лікарні №1 та №2 та знайшли низку порушень.Про це йдеться на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Так, під час візиту до Волинської обласної психіатричної лікарні №2 селища Олика монітори перевірили дотримання прав пацієнтів у відділенні №3 для чоловіків і відділенні №2 для застосування примусових заходів медичного характеру з посиленим наглядом.Моніторами виявили низку порушень, серед яких протиправне застосування фізичного обмеження. Пацієнти розповіли, що їх прив’язують до ліжок. При цьому у лікарні відсутні журнали і протоколи щодо застосування фізичної фіксації.В лікарні не вистачає необхідних ліків, зокрема, які необхідні при епілептичних нападах. А для здійснення реанімаційних заходів пацієнтів везуть до інших лікарень області.Моніторинговою групою були виявлені пацієнти, які роками живуть у лікарні. Так, є пацієнти, медичні картки яких ведуться з 2015 року, до того ж їх переводять з інших відділень лікарні, відтак, у лікарню вони поступили значно раніше.У закладі створені неналежні умови утримання пацієнтів. В палатах відсутні двері і не дотримано нормативів площі на одне ліжко, хоча частина відділень закриті. Ліжка і матраци старі, а постільна білизна зношена.Під час візиту була сонячна погода, але пацієнти відділення № 3 не гуляли і тижнями не виходять на прогулянки.У лікарні не вистачає лікарів-психіатрів. Працює фактично 7 лікарів на 260 пацієнтів, хоча має бути один лікар на 20 пацієнтів. Також немає ніяких реабілітаційних заходів.Не ведеться належно медична документація. Лікарі не вчасно вносять записи до журналу обліку процедур, листків призначень. В одній з медичних карток монітори взагалі не виявили жодних записів за останні два місяці. У медичних картках пацієнтів, які госпіталізовані у добровільному порядку до 2018 року, відсутня згода на лікування.У відділенні №2 у кімнатах для побачень облаштовані перегородки з органічного скла, тому при спілкуванні пацієнти і рідні можуть лише бачити і чути один одного, хоча такі обмеження нормативно не передбачені.Будівля закладу перебуває в аварійному стані і потребує капітального ремонту, зокрема, покрівля. А оскільки заклад розміщено в історичному та архітектурному комплексі – замку Радзівіллів, він не підлягає реконструкції. Тому доцільно було збудувати нове приміщення, де б розміщувався спеціальний заклад для надання психіатричної допомоги.Під час візиту до Волинської обласної психіатричної лікарні №1 встановлено, що з моменту попереднього візиту, який відбувся у вересні 2014 року, у закладі відбулися значні зміни. Так, здійснено ремонт покрівель над корпусами.Водночас залишилися не вирішеними деякі проблемні питання. Так, через застаріле пральне обладнання та відмову комунальних підприємств Луцька, які надають послуги з прання, лікарня вимушена підписати договір на надання таких послу з підприємством міста Ковель.Крім цього, через недостатнє фінансування лікувального закладу на забезпечення медикаментами пацієнти вимушені купувати ліки за власні кошти. Раціон харчування складається лише з каш, супу, чаю з хлібом, оскільки видатки на харчування на день на одну особу становлять 12 гривень.Пацієнти чоловічої статі відділенні № 3 під час візиту не гуляли. При спілкуванні вони підтвердили, що не гуляють, а персонал пояснив тим, що не у всіх пацієнтів є одяг та взуття для прогулянок восени. Та основною перепоною є самовільне залишення пацієнтами території лікарні.

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