У Луцьку муніципали змусили прибрати графіті з фасаду
Сьогодні, 12:50
У Луцьку на вулиці Ковельській, 2 відновили зовнішній вигляд будівлі після візиту муніципалів.
Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.
Так, інспектор департаменту муніципальної варти помітив, що на фасаді будинку за вищевказаною адресою намальоване графіті, що є порушенням «Правил благоустрою міста Луцька».
Працівник департаменту видав балансоутримувачу припис на усунення порушення, який він успішно виконав в зазначений термін.
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Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.
Так, інспектор департаменту муніципальної варти помітив, що на фасаді будинку за вищевказаною адресою намальоване графіті, що є порушенням «Правил благоустрою міста Луцька».
Працівник департаменту видав балансоутримувачу припис на усунення порушення, який він успішно виконав в зазначений термін.
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