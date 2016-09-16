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У Луцьку муніципали змусили прибрати графіті з фасаду

У Луцьку муніципали змусили прибрати графіті з фасаду
У Луцьку на вулиці Ковельській, 2 відновили зовнішній вигляд будівлі після візиту муніципалів.

Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.

Так, інспектор департаменту муніципальної варти помітив, що на фасаді будинку за вищевказаною адресою намальоване графіті, що є порушенням «Правил благоустрою міста Луцька».

Працівник департаменту видав балансоутримувачу припис на усунення порушення, який він успішно виконав в зазначений термін.
У Луцьку муніципали змусили прибрати графіті з фасаду

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Теги: муніципали, фасад, графіті
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