У Луцьку муніципали змусили прибрати графіті з фасаду





Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.



Так, інспектор департаменту муніципальної варти помітив, що на фасаді будинку за вищевказаною адресою намальоване графіті, що є порушенням «Правил благоустрою міста Луцька».



Працівник департаменту видав балансоутримувачу припис на усунення порушення, який він успішно виконав в зазначений термін.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ковельській, 2 відновили зовнішній вигляд будівлі після візиту муніципалів.Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.Так, інспектор департаменту муніципальної варти помітив, що на фасаді будинку за вищевказаною адресою намальоване графіті, що є порушенням «Правил благоустрою міста Луцька».Працівник департаменту видав балансоутримувачу припис на усунення порушення, який він успішно виконав в зазначений термін.

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