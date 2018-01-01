На Волині засудили злодія, який обікрав потерпілих на понад 100 тисяч
Сьогодні, 13:03
У Нововолинську злочинцю "дали" 3 роки та 6 місяців тюрми за вчинені ним крадіжки.
Так, 36-річний чоловік причетний до низки крадіжок, у тому числі з проникненням у житло, - інформує прес-служба прокуратури області.
Неодноразово судимий до того чоловік, щодо якого в суді слухаються дві справи про вчинення ним крадіжок, скоював нові злочини.
З грудня 2017 по кінець липня 2018 року він вчинив 12 крадіжок у Нововолинську.
Не гребував злодій нічим – крав одяг з хімчисток, побутову техніку, гроші та цінності з квартир, метал з території підприємств, барсетки, мобільні телефони, інструменти та продукти харчування з автомобілів, велосипеди з під’їздів.
Усього потерпілим він завдав матеріальної шкоди на майже 107 тис. грн.
Володимир-Волинський міський суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 185 КК України, призначив йому покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі.
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Так, 36-річний чоловік причетний до низки крадіжок, у тому числі з проникненням у житло, - інформує прес-служба прокуратури області.
Неодноразово судимий до того чоловік, щодо якого в суді слухаються дві справи про вчинення ним крадіжок, скоював нові злочини.
З грудня 2017 по кінець липня 2018 року він вчинив 12 крадіжок у Нововолинську.
Не гребував злодій нічим – крав одяг з хімчисток, побутову техніку, гроші та цінності з квартир, метал з території підприємств, барсетки, мобільні телефони, інструменти та продукти харчування з автомобілів, велосипеди з під’їздів.
Усього потерпілим він завдав матеріальної шкоди на майже 107 тис. грн.
Володимир-Волинський міський суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 185 КК України, призначив йому покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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