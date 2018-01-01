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На Волині засудили злодія, який обікрав потерпілих на понад 100 тисяч

На Волині засудили злодія, який обікрав потерпілих на понад 100 тисяч
У Нововолинську злочинцю "дали" 3 роки та 6 місяців тюрми за вчинені ним крадіжки.

Так, 36-річний чоловік причетний до низки крадіжок, у тому числі з проникненням у житло, - інформує прес-служба прокуратури області.

Неодноразово судимий до того чоловік, щодо якого в суді слухаються дві справи про вчинення ним крадіжок, скоював нові злочини.

З грудня 2017 по кінець липня 2018 року він вчинив 12 крадіжок у Нововолинську.

Не гребував злодій нічим – крав одяг з хімчисток, побутову техніку, гроші та цінності з квартир, метал з території підприємств, барсетки, мобільні телефони, інструменти та продукти харчування з автомобілів, велосипеди з під’їздів.

Усього потерпілим він завдав матеріальної шкоди на майже 107 тис. грн.

Володимир-Волинський міський суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 185 КК України, призначив йому покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі.




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Теги: суд, злочинець, Нововолинськ
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