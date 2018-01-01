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У Луцьку автоандони припаркувалися впритул до пісочниці

У Луцьку автоандони припаркувалися впритул до пісочниці
У Луцьку оштрафували власників неправильно припаркованих автомобілів.

Так, автівки стояли практично в дитячій пісочниці. Вранці 19 жовтня їх виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на вулиці Гулака-Артемовського, 5 під час відпрацювання, - повідомили луцькі муніципали.

"Водії геть знахабніли. Мабуть, невдовзі почнуть паркуватись у під’їздах будинків, щоб було ближче додому", - йдеться у повідомленні.

На усіх порушників «Правил благоустрою міста Луцька» інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.

Тепер на них чекає штраф в розмірі від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 1360 гривень).

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Теги: авто, порушення, автоандони
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