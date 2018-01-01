У Луцьку автоандони припаркувалися впритул до пісочниці





Так, автівки стояли практично в дитячій пісочниці. Вранці 19 жовтня їх виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на вулиці Гулака-Артемовського, 5 під час відпрацювання, - повідомили луцькі муніципали.



"Водії геть знахабніли. Мабуть, невдовзі почнуть паркуватись у під’їздах будинків, щоб було ближче додому", - йдеться у повідомленні.



На усіх порушників «Правил благоустрою міста Луцька» інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.



Тепер на них чекає штраф в розмірі від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 1360 гривень).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку оштрафували власників неправильно припаркованих автомобілів.Так, автівки стояли практично в дитячій пісочниці. Вранці 19 жовтня їх виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на вулиці Гулака-Артемовського, 5 під час відпрацювання, - повідомили луцькі муніципали."Водії геть знахабніли. Мабуть, невдовзі почнуть паркуватись у під’їздах будинків, щоб було ближче додому", - йдеться у повідомленні.На усіх порушників «Правил благоустрою міста Луцька» інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.Тепер на них чекає штраф в розмірі від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 1360 гривень).

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