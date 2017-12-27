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Відтепер у луцькому політесі вчитимуться на мехатроніків

Відтепер у луцькому політесі вчитимуться на мехатроніків
У Луцькому НТУ відкрили нову спеціальність - мехатроніку.

Про це повідомили у прес-службі вишу.

Механотроніка – нова область науки і техніки, присвячена створенню і експлуатації машин і систем з комп’ютерним керуванням руху, яка базується на знаннях в області механіки, електроніки і мікропроцесорної техніки, інформатики та комп’ютерного керування рухом машин і агрегатів.

Механотроніка – розробка автоматизованих електромеханічних систем. У деякій мірі це можна розглядати як «сучасний дизайн машинобудування» в тому сенсі, що конструкція механічної системи повинна складатися з елементів електричного / електронного та комп’ютерного керування, що входить в повну технічну систему – машинобудування. Простіше кажучи, механотроніка – гібрид механічної, електричної та комп’ютерної техніки.

ХТО ТАКИЙ ІНЖЕНЕР «МЕХАНОТРОНІК»?

Інженер «Механотронік» – інженерна спеціалізація, яка вже давно існує, але до недавнього часу не було присвоєно класифікації. Лише в 1995 році було подане загальне визначення механотроніки у Державному освітньому стандарті України міждисциплінарної спеціальності 07.18 «Механотроніка».

Інженери «Механотроніки» – спеціалісти, фахівці нових технологій в галузі обчислювальної техніки, електроніки та машинобудування, які застосовують свої знання для проектування та обслуговування машин з електронними та комп’ютерними системами керування, такими як літаки, роботи, автомобілі, камери, електрогенератори, хімічні установки, дрони тощо.

З розвитком нових технологій в галузі машинобудування, сучасні механічні системи та елементи керування стають дедалі складнішими і зростає попит на інженерів «Механотроніків», чиї знання є професійними у цій сфері.

В цілому, інженери «Механотроніки» вивчають аспекти гідравліки, електрогідравліки, пневматики, електропневматики, теорії керування та комп’ютерного програмування.

ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ІНЖЕНЕРИ З МЕХАНОТРОНІКИ?

Інженери «Механотроніки» працюють в таких галузях, як робототехніка, аерокосмічні, медичні технології, видобуток або оборона, обробка матеріалів, взаємодія між людиною та машиною, машинобудівне, харчове, хімічне та інше виробництво, безпілотні антени і наземні транспортні засоби, а також сфера освіта. Вони можуть працювати в лабораторіях, високотехнологічних компаніях, великих глобальних підприємствах, переробних заводах або інженерних бюро, але також можуть брати участь у дослідженнях у таких галузях, як біоінженерія, нанотехнології та робототехніка.

Інженерів «Механотроніків» можна побачити у великих глобальних підприємствах, що розвивають футуристичні транспортні засоби, що суперечать оборонним технологіям та революціонізують споживчі засоби. Вони також можуть працювати в менших інноваційних компаніях високих технологій, що постачають програмне забезпечення, комплектуючі та обладнання. Вони можуть бути розробниками продуктів, працювати на різному виробництві, гірничорудній чи оборонній промисловості, а також у державних та галузевих дослідницьких групах.

За прогнозами промислових аналітиків робота інженерів «Механотроніків» зросте на 5 % з 2018 по 2024 рр., що є нормальним, тоді як можливості для інженерів-електронщиків зменшиться на 1 %.

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Теги: ЛНТУ, освіта
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