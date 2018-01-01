вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині вандали понищили біля школи паркан

У місті на Волині вандали понищили біля школи паркан
Поблизу рожищенської школи №3 невідомі особи зруйнували бетонний паркан.

Про це йдеться у листі, який надійшов на адресу інтернет-видання Район.Рожище.

«Розбита огорожа ввечері 20 жовтня навколо подвір’я КОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст.. № 3 м. Рожище» - наслідок прояву вандалізму молоді, яка безконтрольно вештається вулицями міста у вечірній час. Вчителі намагаються організувати дозвілля учнів в позаурочний час, а вони ось таким чином «дякують».

Як можна бачити після цього в кожній дитині сонце? Де коріння цього зла? Можливо хтось володіє інформацією про цей прикрий випадок, просимо сповістити адміністрацію школи», - йдеться у повідомленні.
У місті на Волині вандали понищили біля школи паркан

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: огорожа, Рожище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Нам обіцяють Томоси і непонятно шо», – Онуфрій у Луцьку. ПРОМОВА
Сьогодні, 14:35
У луцькому пологовому видали 5-тисячне свідоцтво про народження. ФОТО
Сьогодні, 14:33
У місті на Волині вандали понищили біля школи паркан
Сьогодні, 14:20
Килим із квітів та цілування рук: як у Луцьку зустріли Онуфрія. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:14
«Чому не варто боятися фемінізму»: у Луцьку — презентація нової книги
Сьогодні, 14:03
Схожі новини
У місті на Волині жінка живе в сараї. ВІДЕО У місті на Волині жінка живе в сараї. ВІДЕО
19 жовтень, 15:16
У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО
15 жовтень, 09:40
Аварія на Волині: авто врізалося в електроопору Аварія на Волині: авто врізалося в електроопору
12 жовтень, 10:45
Жінка, яку витягли з колодязя на Волині, хотіла покінчити з життям. ВІДЕО Жінка, яку витягли з колодязя на Волині, хотіла покінчити з життям. ВІДЕО
11 жовтень, 17:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чим смачненьким вгощатимуть у Grand Central на Halloween*
Сьогодні, 15:32
 0
Під Києвом Tesla влетіла у Skoda. ФОТО
Сьогодні, 15:10
 0
На Дніпропетровщині двоє студентів до смерті побили безхатченка
Сьогодні, 15:02
 0
У селі на Волині горіли торфовища. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
Відомо, хто став обличчям «Інвестора». ФОТО*
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8