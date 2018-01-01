У місті на Волині вандали понищили біля школи паркан





Про це йдеться у листі, який надійшов на адресу інтернет-видання



«Розбита огорожа ввечері 20 жовтня навколо подвір’я КОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст.. № 3 м. Рожище» - наслідок прояву вандалізму молоді, яка безконтрольно вештається вулицями міста у вечірній час. Вчителі намагаються організувати дозвілля учнів в позаурочний час, а вони ось таким чином «дякують».



Як можна бачити після цього в кожній дитині сонце? Де коріння цього зла? Можливо хтось володіє інформацією про цей прикрий випадок, просимо сповістити адміністрацію школи», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу рожищенської школи №3 невідомі особи зруйнували бетонний паркан.Про це йдеться у листі, який надійшов на адресу інтернет-видання Район.Рожище «Розбита огорожа ввечері 20 жовтня навколо подвір’я КОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст.. № 3 м. Рожище» - наслідок прояву вандалізму молоді, яка безконтрольно вештається вулицями міста у вечірній час. Вчителі намагаються організувати дозвілля учнів в позаурочний час, а вони ось таким чином «дякують».Як можна бачити після цього в кожній дитині сонце? Де коріння цього зла? Можливо хтось володіє інформацією про цей прикрий випадок, просимо сповістити адміністрацію школи», - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію