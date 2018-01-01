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У Луцьку муніципали знесли обмежувачі руху. ФОТО

У Луцьку муніципали знесли обмежувачі руху. ФОТО
У Луцьку інспектори муніципальної варти демонтували обмежувачі руху на вулиці Зацепи.

Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.

17 жовтня відділ демонтажів завершив демонтаж юніпаркерів в дворах на вулиці Зацепи, 8, 6 та 4.

Люди тут самовільно без дозвільних документів облаштували перешкоди для руху транспорту, та вільного паркування тому довелося їх зрізати.
У Луцьку муніципали знесли обмежувачі руху. ФОТО
У Луцьку муніципали знесли обмежувачі руху. ФОТО
У Луцьку муніципали знесли обмежувачі руху. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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