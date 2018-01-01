У Луцьку муніципали знесли обмежувачі руху. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.



17 жовтня відділ демонтажів завершив демонтаж юніпаркерів в дворах на вулиці Зацепи, 8, 6 та 4.



Люди тут самовільно без дозвільних документів облаштували перешкоди для руху транспорту, та вільного паркування тому довелося їх зрізати.



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