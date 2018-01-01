Як у «Промінь» святкуватимуть Halloween*

У кінотеатрі Multiplex 25 жовтня вийде фільм «Хелловін», а 27 жовтня відбудеться «НІЧ ЖАХІВ», де покажуть такі фільми: «Хеловін», «Пастка», та «Воно».Квитки на «Ніч жахів» тут: https://multiplex.ua/ua/movie/351901#27102018У Дитячому комплексі «Смугастий носоріг» 28 жовтня о 12:30 відбудеться тематичний кулінарний майстер-клас (за попереднім записом: +380 (66) 755 07 57).А 31 жовтня відбудеться розважальна програма для дітей:- тематичний квест на протязі дня у лабіринті;- моторошна лотерея з 17:00;- тематичні майстер-класи;- костюмована вечірка;- «Гарбузовий сюрприз»;- конкурс костюмів;- фотозона;- конкурси з подарунками.У Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», 28 жовтня відбудеться стилізована вечірка «Великий Гетсбі». Тут з 17:00 розпочнеться дитяча вечірка від Spivanochka Show, а з 21:00 – вечірка у стилі Гетсбі. Підтримка стилістики паті у дусі вітається.А 30 жовтня пройде дитячий показ мод у стилі HALLOWEEN від студії «Зірочка», де також відбудеться показ фільму «Lost» від учасників Fashion Baby.Окрім того у холі комплексу на відвідувачів чекатиме фотозона, розважальна програма з тематичними конкурсами та звісно ж подарунками.