Відомо, хто став обличчям «Інвестора». ФОТО*





Переможців аж троє: Олена Григоренко, Єгор Пашкевич та Соломія Павлючик, – пише



Нагадаємо, фіналісти конкурсу – четверо дорослих дівчат та стільки ж діток –



Після цього їх світлини опублікували на сторінці



Серед дорослих дівчат перемогу здобула 27-річна Олена Григоренко. За спеціальністю Олена дизайнер інтер’єру, працює веб-дизайнером. Близько 4 років співпрацює з модельним агентством Марини Занюк, працювала за кордоном.



Також переможцями стали одразу двоє дітей: 8-річна Соломія Павлючик та 9-річний Єгор Пашкевич. Хлопець раніше не мав досвіду у моделінгу, знімався лише у сімейних фотосесіях. А Соломія знімається у рекламних фотосесіях, відеороликах, музичних кліпах.



Зазначимо, переможці конкурсу отримають:



- річний контракт з Будівельною компанією «Інвестор»;

- участь у всіх промо- та рекламних кампаніях «Інвестора» (тематичні фотосесії, відеоролик, розміщення на білбордах);

- розміщення на обкладинці місцевого журналу.



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