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Відомо, хто став обличчям «Інвестора». ФОТО*

Відомо, хто став обличчям «Інвестора». ФОТО*
Стали відомі імена переможців конкурсу «Обличчя Інвестора».

Переможців аж троє: Олена Григоренко, Єгор Пашкевич та Соломія Павлючик, – пише Перший.

Нагадаємо, фіналісти конкурсу – четверо дорослих дівчат та стільки ж діток – знялися у професійній фотосесії.

Після цього їх світлини опублікували на сторінці Будівельної компанії «Інвестор» у Facebook. Там проходило онлайн-голосування – усі користувачі могли взяти у ньому участь і обрати найкращого, на їх думку, фіналіста.

Серед дорослих дівчат перемогу здобула 27-річна Олена Григоренко. За спеціальністю Олена дизайнер інтер’єру, працює веб-дизайнером. Близько 4 років співпрацює з модельним агентством Марини Занюк, працювала за кордоном.
Відомо, хто став обличчям «Інвестора». ФОТО*

Також переможцями стали одразу двоє дітей: 8-річна Соломія Павлючик та 9-річний Єгор Пашкевич. Хлопець раніше не мав досвіду у моделінгу, знімався лише у сімейних фотосесіях. А Соломія знімається у рекламних фотосесіях, відеороликах, музичних кліпах.

Зазначимо, переможці конкурсу отримають:

- річний контракт з Будівельною компанією «Інвестор»;
- участь у всіх промо- та рекламних кампаніях «Інвестора» (тематичні фотосесії, відеоролик, розміщення на білбордах);
- розміщення на обкладинці місцевого журналу.
Відомо, хто став обличчям «Інвестора». ФОТО*
Відомо, хто став обличчям «Інвестора». ФОТО*

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Теги: Інвестор
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