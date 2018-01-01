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Лікарі дають надію на одужання: волинянину потрібна допомога

Лікарі дають надію на одужання: волинянину потрібна допомога
У волинянина виявили онкологічне захворювання кишечника – на лікування чоловікові потрібні чималі кошти.

Нагадаємо, страшна хвороба увірвалася в сім'ю Ніли та Руслана Лотоцьких - інформує Перший.

Хоча і діагностована хвороба складна, проте лікарі дають надію на одужання. Подружжя виховує двох маленьких діток.

Спільними зусиллями рожищан вдалося зібрани чимало коштів. Але щодня на лікування йдуть великі суми.

«Зараз Руслан знаходиться у клініці міста Варшави (Польща). Крім витрат на ліки, кожен день стаціонарного лікування є платним. Зібраних сім'єю коштів вистачає ледве на місяць, коли рекомендовано не менше трьох. Не вистачає 15 тис. доларів. Сума не мала, але й не велика для усіх нас разом. Знову просимо вас про допомогу. Не випита кава або ж не куплена нами шоколадка, допоможе Руслану боротися із страшною хворобою. Вірю, що разом нам підсилу зібрати необхідну суму», - пише подруга сім'ї Оксана Гурова.

Перерахувати гроші можна на картку ПриватБанку дружини Лотоцької Ніли Миколаївни: 4731 2191 0927 4286.

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Теги: допомога, кошти, рак, волинянин
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