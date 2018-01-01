Чим смачненьким вгощатимуть у Grand Central на Halloween*





Близькосхiдна кухня відрізняється значною гостротою та широким асортиментом м’яса: баранина, козлятина, птиця, риба.



Тому окрім яскравої вечірки у стилі престижного району Лонг-Айленд з грандіозними «бенкетами Трімалхіона» на вечірці також можна буде скуштувати щось нове та смачненьке.



Дрескод у темі вечірки вітається. Вхід вільний.



Розпочнеться вечірка вечірка 28 жовтня о 20:00 на 4-му поверсі РЦ «Промінь».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 жовтня у Grand Central, що на 4-му поверсі Розважального центру «Промінь», відбудеться стилізована вечірка «Gatsby Party», де на кухонній стійці вгощатимуть кухнею близького сходу.Близькосхiдна кухня відрізняється значною гостротою та широким асортиментом м’яса: баранина, козлятина, птиця, риба.Тому окрім яскравої вечірки у стилі престижного району Лонг-Айленд з грандіозними «бенкетами Трімалхіона» на вечірці також можна буде скуштувати щось нове та смачненьке.Дрескод у темі вечірки вітається. Вхід вільний.Розпочнеться вечірка вечірка 28 жовтня о 20:00 на 4-му поверсі РЦ «Промінь».

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