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У місті на Волині обікрали квартиру і авто

У місті на Волині обікрали квартиру і авто
У Володимирі-Волинському невідомі обікрали квартиру та автомобіль.

Про це пише Район.Володимир-Волинський.

До поліції надійшло повідомлення, що 22 жовтня, приблизно з 15:56 по 16.30, невідома особа розбила вікно в автомобілі Skoda, який був припаркованій на одній з вулиць міста, і викрала в мешканця міста барсетку в якій були документи.

Того ж дня, ввечері надійшло повідомлення у міський відділ поліції від мешканця вулиці Луцької. Чоловік 1984 року народження повідомив, що орієнтовно з 12:00 по 15:20 невідома особа, підібравши ключі до вхідних дверей, проникла у квартиру і винесла кілька сотень доларів та 90 євро.

Поліція з'ясовує усі деталі цих двох випадків.

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Теги: крадіжка, квартира
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