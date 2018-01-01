Зібрали всього 12 тисяч гривень: просять допомогти хворій волинянці. ВІДЕО

8-річна Вікторія Павлік хворіє на ДЦП та має ще декілька діагнозів. Сім'я дівчинки вже тривалий час намагається зібрати 50 тисяч гривень на реабілітацію у Трускавці.Про це повідомили на сторінці «Битва за життя. Пам'яті Настусі Абрамчук».«Віка Павлік одна з трійні, що живе в далекому волинському селі...Братик і сестричка з трійні - здорові, а Вікуся має купу діагнозів, один з яких ДЦП», – йдеться у повідомленні.За словами мами, у дитини постійні судоми, дівчинка потребує термінової реабілітації в Трускавці, вартістю 50 000 гривень.«Чисельні пости і статті в ЗМІ допомогти назбирати лише трохи більше 12 000 грн...Мама Леся у відчаї і просить допомоги дитині на лікування...» – йдеться у дописі.Кошти на лікування можна перерахувати на рахунок ПриватБанку:, мама).