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Зібрали всього 12 тисяч гривень: просять допомогти хворій волинянці. ВІДЕО

Зібрали всього 12 тисяч гривень: просять допомогти хворій волинянці. ВІДЕО
8-річна Вікторія Павлік хворіє на ДЦП та має ще декілька діагнозів. Сім'я дівчинки вже тривалий час намагається зібрати 50 тисяч гривень на реабілітацію у Трускавці.

Про це повідомили на сторінці «Битва за життя. Пам'яті Настусі Абрамчук».

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«Віка Павлік одна з трійні, що живе в далекому волинському селі...
Братик і сестричка з трійні - здорові, а Вікуся має купу діагнозів, один з яких ДЦП», – йдеться у повідомленні.

За словами мами, у дитини постійні судоми, дівчинка потребує термінової реабілітації в Трускавці, вартістю 50 000 гривень.

«Чисельні пости і статті в ЗМІ допомогти назбирати лише трохи більше 12 000 грн...

Мама Леся у відчаї і просить допомоги дитині на лікування...» – йдеться у дописі.

Кошти на лікування можна перерахувати на рахунок ПриватБанку:

5168 7427 1002 1423, мама Павлік Леся Олексіївна (097 873 16 63).


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Теги: Вікторія Павлік, лікування, збір коштів, реабілітація, ДЦП
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