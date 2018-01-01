Зібрали всього 12 тисяч гривень: просять допомогти хворій волинянці. ВІДЕО
Сьогодні, 13:56
8-річна Вікторія Павлік хворіє на ДЦП та має ще декілька діагнозів. Сім'я дівчинки вже тривалий час намагається зібрати 50 тисяч гривень на реабілітацію у Трускавці.
Про це повідомили на сторінці «Битва за життя. Пам'яті Настусі Абрамчук».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО
«Віка Павлік одна з трійні, що живе в далекому волинському селі...
Братик і сестричка з трійні - здорові, а Вікуся має купу діагнозів, один з яких ДЦП», – йдеться у повідомленні.
За словами мами, у дитини постійні судоми, дівчинка потребує термінової реабілітації в Трускавці, вартістю 50 000 гривень.
«Чисельні пости і статті в ЗМІ допомогти назбирати лише трохи більше 12 000 грн...
Мама Леся у відчаї і просить допомоги дитині на лікування...» – йдеться у дописі.
Кошти на лікування можна перерахувати на рахунок ПриватБанку:
5168 7427 1002 1423, мама Павлік Леся Олексіївна (097 873 16 63).
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Про це повідомили на сторінці «Битва за життя. Пам'яті Настусі Абрамчук».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО
«Віка Павлік одна з трійні, що живе в далекому волинському селі...
Братик і сестричка з трійні - здорові, а Вікуся має купу діагнозів, один з яких ДЦП», – йдеться у повідомленні.
За словами мами, у дитини постійні судоми, дівчинка потребує термінової реабілітації в Трускавці, вартістю 50 000 гривень.
«Чисельні пости і статті в ЗМІ допомогти назбирати лише трохи більше 12 000 грн...
Мама Леся у відчаї і просить допомоги дитині на лікування...» – йдеться у дописі.
Кошти на лікування можна перерахувати на рахунок ПриватБанку:
5168 7427 1002 1423, мама Павлік Леся Олексіївна (097 873 16 63).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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