вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Чому не варто боятися фемінізму»: у Луцьку — презентація нової книги

«Чому не варто боятися фемінізму»: у Луцьку — презентація нової книги
У Луцьку відбудеться презентація книги Тамари Марценюк «Чому не варто боятися фемінізму».

Зустріч з авторкою відбудеться 25 жовтня, - повідомили організатори.

Усіх охочих запрошують на розмову про книжку «Чому не варто боятися фемінізму» Тамари Марценюк, к. соц.н., доцентки кафедри соціології Києво-Могилянської академії, що нещодавно вийшла друком у видавництві "Комора" за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.

У новій книжці Тамари Марценюк — огляд основних етапів світового феміністичного руху, його ключових постатей і праць, а також здобутків, що їх нині сприймаємо як належне. Крім історії та теорії, тут багато інформації про сучасні феміністичні тренди, фемактивізм, людей і організації, які нині працюють в Україні задля забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків.

Модераторка презентації — Оксана Ярош, докторка політичних наук, СНУ імені Лесі Українки

Вхід вільний.

Час: четвер, 25 жовтня, початок о 14.00
Адреса: Конференц-зала Бібліотеки СНУ імені Лесі Українки, вул. Винниченка, 30А

Співорганізатори: Бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Лабораторія гендерних досліджень кафедри політології та державного управління СНУ імені Лесі Українки, Юридичний факультет СНУ ім. Лесі Українки, Фонд імені Гайнріха Бьолля в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: анонс, презентація, література, гендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Чому не варто боятися фемінізму»: у Луцьку — презентація нової книги
Сьогодні, 14:03
У Луцьку в авто зіпсувалася газова установка. ФОТО
Сьогодні, 14:02
Зібрали всього 12 тисяч гривень: просять допомогти хворій волинянці. ВІДЕО
Сьогодні, 13:56
Президент поставив завдання Уряду розширити програму субсидій
Сьогодні, 13:50
Як у «Промінь» святкуватимуть Halloween*
Сьогодні, 13:45
Схожі новини
У Луцьку презентують роман «Карателі» У Луцьку презентують роман «Карателі»
12 жовтень, 17:08
У Луцьку розкажуть, як читати класиків У Луцьку розкажуть, як читати класиків
04 вересень, 18:15
Лучан кличуть на презентацію книг відомого літературного подружжя Волині Лучан кличуть на презентацію книг відомого літературного подружжя Волині
23 серпень, 18:31
У Луцьку презентують «Руки розбійника» У Луцьку презентують «Руки розбійника»
15 серпень, 19:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Чому не варто боятися фемінізму»: у Луцьку — презентація нової книги
Сьогодні, 14:03
 0
У Луцьку в авто зіпсувалася газова установка. ФОТО
Сьогодні, 14:02
 0
Зібрали всього 12 тисяч гривень: просять допомогти хворій волинянці. ВІДЕО
Сьогодні, 13:56
 0
Президент поставив завдання Уряду розширити програму субсидій
Сьогодні, 13:50
 0
Як у «Промінь» святкуватимуть Halloween*
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8