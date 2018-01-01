«Чому не варто боятися фемінізму»: у Луцьку — презентація нової книги

Тамари Марценюк «Чому не варто боятися фемінізму».







Усіх охочих запрошують на розмову про книжку «Чому не варто боятися фемінізму» Тамари Марценюк, к. соц.н., доцентки кафедри соціології Києво-Могилянської академії, що нещодавно вийшла друком у видавництві "Комора" за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.



У новій книжці Тамари Марценюк — огляд основних етапів світового феміністичного руху, його ключових постатей і праць, а також здобутків, що їх нині сприймаємо як належне. Крім історії та теорії, тут багато інформації про сучасні феміністичні тренди, фемактивізм, людей і організації, які нині працюють в Україні задля забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків.



Модераторка презентації — Оксана Ярош, докторка політичних наук, СНУ імені Лесі Українки



Вхід вільний.



Час: четвер, 25 жовтня, початок о 14.00

Адреса: Конференц-зала Бібліотеки СНУ імені Лесі Українки, вул. Винниченка, 30А



Співорганізатори: Бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Лабораторія гендерних досліджень кафедри політології та державного управління СНУ імені Лесі Українки, Юридичний факультет СНУ ім. Лесі Українки, Фонд імені Гайнріха Бьолля в Україні.

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