«Чому не варто боятися фемінізму»: у Луцьку — презентація нової книги
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У Луцьку відбудеться презентація книги Тамари Марценюк «Чому не варто боятися фемінізму».
Зустріч з авторкою відбудеться 25 жовтня, - повідомили організатори.
Усіх охочих запрошують на розмову про книжку «Чому не варто боятися фемінізму» Тамари Марценюк, к. соц.н., доцентки кафедри соціології Києво-Могилянської академії, що нещодавно вийшла друком у видавництві "Комора" за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.
У новій книжці Тамари Марценюк — огляд основних етапів світового феміністичного руху, його ключових постатей і праць, а також здобутків, що їх нині сприймаємо як належне. Крім історії та теорії, тут багато інформації про сучасні феміністичні тренди, фемактивізм, людей і організації, які нині працюють в Україні задля забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків.
Модераторка презентації — Оксана Ярош, докторка політичних наук, СНУ імені Лесі Українки
Вхід вільний.
Час: четвер, 25 жовтня, початок о 14.00
Адреса: Конференц-зала Бібліотеки СНУ імені Лесі Українки, вул. Винниченка, 30А
Співорганізатори: Бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Лабораторія гендерних досліджень кафедри політології та державного управління СНУ імені Лесі Українки, Юридичний факультет СНУ ім. Лесі Українки, Фонд імені Гайнріха Бьолля в Україні.
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Зустріч з авторкою відбудеться 25 жовтня, - повідомили організатори.
Усіх охочих запрошують на розмову про книжку «Чому не варто боятися фемінізму» Тамари Марценюк, к. соц.н., доцентки кафедри соціології Києво-Могилянської академії, що нещодавно вийшла друком у видавництві "Комора" за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.
У новій книжці Тамари Марценюк — огляд основних етапів світового феміністичного руху, його ключових постатей і праць, а також здобутків, що їх нині сприймаємо як належне. Крім історії та теорії, тут багато інформації про сучасні феміністичні тренди, фемактивізм, людей і організації, які нині працюють в Україні задля забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків.
Модераторка презентації — Оксана Ярош, докторка політичних наук, СНУ імені Лесі Українки
Вхід вільний.
Час: четвер, 25 жовтня, початок о 14.00
Адреса: Конференц-зала Бібліотеки СНУ імені Лесі Українки, вул. Винниченка, 30А
Співорганізатори: Бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Лабораторія гендерних досліджень кафедри політології та державного управління СНУ імені Лесі Українки, Юридичний факультет СНУ ім. Лесі Українки, Фонд імені Гайнріха Бьолля в Україні.
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