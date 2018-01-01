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На Дніпропетровщині двоє студентів до смерті побили безхатченка

На Дніпропетровщині двоє студентів до смерті побили безхатченка
У місті Павлоград двоє студентів за для розваги побили трьох безхатченків, один з яких помер.

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, - передає УНН.

Як зазначили у прокуратурі, встановлено, що 14 жовтня поточного року у місті Павлограді 20-річний студент разом з 18-річним приятелем розпивали алкогольні напої. Відчуваючи нудьгу, молодики вирішили розважитися шляхом побиття осіб, які не мають певного місця проживання. Під виглядом працівників поліції зловмисники прийшли на територію раніше діючої медико-санітарної частини та вимагали від безхатченків повернути начебто незаконно отриманий ними мобільний телефон. Вигадана історія про крадіжку стала приводом для подальшого побиття заляканих громадян "правоохоронцями".

"Молодики нанесли трьом чоловікам численні удари ногами по тілу, спричинивши їм тяжкі тілесні ушкодження. Від одержаних травм один з потерпілих помер у лікарні. Наразі студентам повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили у прокуратурі.

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Теги: побиття, безхатченки
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