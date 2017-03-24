У луцькому дворі в авто стався витік газу. ФОТО

У Луцьку патрульні запобігли можливому витоку газу з авто.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.«Від автомобіля Renault, що стоїть на вулиці Сухомлинського, чутно запах газу», – такий виклик отримали луцькі інспектори вночі 23 жовтня.Коли патрульні прибули на місце, то виявили транспортний засіб, в якого, швидше за все, зіпсувалась газова установка: запах газу розносився на кілька метрів.Полісмени розпочали пошуки власника автомобіля, опитали кілька десятків мешканців прилеглих будинків та, врешті, виявили його на вулиці.Також на місце викликали працівників газової служби, разом з якими відчинили автомобіль і перекрили витік газу з установки.«Таким чином, завдяки пильності мешканців і оперативному реагуванню правоохоронців, вдалось запобігти можливим неприємним наслідкам», – йдеться у повідомленні прес-служби.